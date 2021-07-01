السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

آلاف السودانيين خرجوا، أمس الأول الأربعاء، فى الخرطوم ومدن أخرى، رافعين شعارات تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاسبة قيادات الإخوان، وتدعو الجيش إلى التدخل لتصحيح مسار الثورة. مقابل عشرات ينتمون إلى الجماعة الإرهابية، خرجوا فى اليوم نفسه، رافعين شعارات دينية، وطالبوا بإسقاط السلطة الانتقالية، وحاولوا القيام بأعمال تخريبية، أجهضت السلطات بعضها، بشكل استباقى، وتصدت الشرطة لبعضها الآخر.

تعاملت الشرطة مع الطرفين بحذر وتجنبت الاحتكاك بهما، لكنها اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين فى محيط مقر قيادة الجيش والقصر الجمهورى، كما منعت متظاهرين من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء، وسط الخرطوم، بعد تجمهرهم بالقرب من مقر المجلس. وبحلول المساء عاد الهدوء بعد إصابات قليلة بين المتظاهرين وقوات الشرطة. وأعلنت النيابة العامة السودانية، عن تلقيها بلاغات ضد ٧٣ من «المتفلتين». كما ذكرت الغرفة المركزية، التى شكلها النائب العام لمتابعة المسيرات، أنها لم تسجل أى حالات وفاة، فى العاصمة أو الولايات.

وصل نظام عمر البشير، إلى السلطة بانقلاب عسكرى فى ٣٠ يونيو ١٩٨٩، ومنذ الإطاحة به فى ١١ أبريل ٢٠١٩، حاولت جماعة الإخوان استغلال ذكرى انقلابهم الدموى، للانقضاض على مكتسبات «ثورة ديسمبر ٢٠١٨»، وإعداد المسرح لعودتها إلى الحكم من جديد. وفى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أعلنت لجنة تفكيك نظام البشير، التى تشكلت عقب سقوطه، عن إجهاض محاولات تخريبية كانت الجماعة الإرهابية تعتزم تنفيذها. ومِن وجدى صالح، عضو اللجنة، عرفنا أنه جرت مداهمة عدد من الأوكار فى أماكن مختلفة عند الساعة الثانية صباحًا، وإلقاء القبض على ٧٩ من قادة حزب «المؤتمر الوطنى» المنحل، الجناح السياسى لإخوان السودان، وبحوزتهم أسلحة متنوعة ومبالغ مالية كانوا يعتزمون استخدامها فى عمليات تخريب.

البلد الشقيق لا يزال يحاول التقاط أنفاسه وإعادة بناء اقتصاده، وإنهاء مسلسل الحروب الأهلية، المستمر منذ ٦٠ سنة، بينما لم تتوقف محاولات الإخوان لتخريبه. وشهدت الأسابيع الماضية محاولات متكررة لاستغلال حالة الغضب من قرار تحرير أسعار المحروقات ومجمل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وخلال الاحتجاجات التى اندلعت فى شوارع الخرطوم ومدن أخرى، عقب صدور القرار، أكد مشاركون أن الجماعة الإرهابية دسّت بينهم عناصر مخرّبة.

اللافت أن الهتافات المهاجمة للإخوان، و«الكيزان»، ارتفعت بقوة خلال مسيرات الأربعاء، التى لم يكن متوقعًا أن تجد الدعوات إليها استجابة واسعة، بعد وصول السودان، يوم الإثنين، إلى ما يُعرف بنقطة اتخاذ القرار بمبادرة «هيبك»: مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، التى تمهد لتخفيض ديونه الخارجية البالغة ٦٠ مليار دولار، تراكم نحو ٨٠٪ منها خلال فترة حكم الإخوان. وهى الخطوة التى وصفها الاتحاد الأوروبى بأنها بمثابة علامة بارزة أخرى على انتقال البلاد نحو الحكم الديمقراطى والانتعاش الاقتصادى. وأشار إلى أنها تسمح للسودان بالحصول على التمويل الذى تشتد الحاجة إليه من المؤسسات المالية الدولية.

يعيش السودان أوضاعًا اقتصادية صعبة ورثها عن النظام السابق. غير أن حكومة عبدالله حمدوك، التى تسلمت السلطة فى أكتوبر ٢٠١٩، تمكنت أواخر ٢٠٢٠ من شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووضعت حدًا لعقوبات موجعة تسببت فيها ممارسات النظام الإخوانى، كما نجحت فى وضع البلاد على مسار التخلص من عبء الديون، وصولًا إلى الانضمام لمبادرة «هيبك»، التى تُعد شهادة دولية على التزامه بتطبيق إصلاحات اقتصادية، وفتحه صفحة جديدة مع العالم.

خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، ساندت مصر، ولا تزال، جميع جهود تعزيز السلام والاستقرار فى الدولة الشقيقة، وأسهمت فى جهود كسر عزلتها الدولية وحشد المساعدات من أجل دفع عجلة اقتصادها. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، مرارًا، عن دعم مصر السودان، وشدّد على أن أمنه واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها. ولدى مشاركته فى «مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان»، الذى استضافته العاصمة الفرنسية باريس، فى مايو الماضى، أكد الرئيس التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء فى السودان لتحقيق التنمية التى يستحقها الشعب السودانى، وشارك فى المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولى، كضمانة لأى قروض سودانية.

.. وأخيرًا، ستظل يد مصر ممدودة، دائمًا وأبدًا، للأشقاء، ولديها الكثير من التجارب المهمة، التى يمكنهم الاستفادة منها، والبناء عليها. وبات فى حكم المؤكد أن هناك رغبة حقيقية، على المستويين الرسمى والشعبى، للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، وتعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه قضايا عديدة، على رأسها بالطبع قضية السد الإثيوبى، تلك القضية المحورية، التى لا تمسّ البلدين الشقيقين فقط، بل تمسّ أيضًا حاضر ومستقبل دول حوض النيل، والقارة الإفريقية بأكملها.