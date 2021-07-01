الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض في قري دمياط

حملة قوارض
حملة قوارض

انطلقت الحملة القومية لمكافحة القوارض بأنواعها بمحافظة دمياط، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة والسكان وطبقًا لخطط موضوعة مسبقا بتكثيف المكافحة للحشرات الطائرة والزاحفة.

وكثفت جميع وحدات المكافحة على مستوى محافظة دمياط، أعمال الرش والمكافحة صباحا ومساء لمقاومة الحشرات الزاحفة الناقلة للأمراض وكذلك القوارض والذباب والبعوض وفي أماكن تجمع القمامة والأشجار والأسواق وبعض المستشفيات والمؤسسات الحكومية وغيرها باستخدام الرشاشات والمواتير الخاصة بذلك وأجهزة الضباب والرذاذ خلال الأيام الماضية للحد من انتشار وتكاثر هذه الحشرات في موسمها.

وأكد السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، أن المديرية توفر جميع الاحتياجات اللازمة للوقاية والحماية من الأمراض حرصا منها على صحة المواطنين وتوفير مناخ صحي، ويتم الرش والمكافحة حسب خطوط سير للأماكن المزدحمة بالسكان والأشجار والتي يزيد بها الشكاوي مثل ميت الخولي عبدالله بالزرقا وكذلك السنانية بدمياط ومدينة الأثاث بشطا والمساكن المجاورة لها، وتنفيذًا لخطط موضوعة  للمكافحة في جميع المدن والقرى بالمحافظة.

قوارض صحة دمياط دمياط محافظة دمياط إسعاف

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وائل لطفي

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