طرح تذاكر فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» أونلاين

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” تذاكر الفيلم للحجز أونلاين قبل عرضه بأسبوع، حيث من المقرر عرضه يوم الأربعاء 7 يوليو في كافة دور العرض السينمائي بمصر والدول العربية.

وحقق بروموالفيلم بطولة الفنان كريم عبدالعزيز مشاهدات عالية عقب طرحه ووصلت مشاهداته إلى 6 مليون على صفحة الشركة المنتجة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكذلك صفحة النجم كريم عبد العزيز والنجمة دينا الشربيني وسط تفاعل كبير من الجمهور لعودة النجم كريم عبد العزيز للسينما من جديد.

وكانت شركة أوسكار المنتجة لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، الذي يخوض بطولته الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني، قد طرحت "البرومو" الرسمي للفيلم بعد انتشار إعلانات غير رسمية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي يوم 7 يوليو المقبل.

وبدأ نجوم الفيلم في الترويج للعمل عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي في مصر ومختلف الدول العربية خاصة وأن كريم عبد العزيز يحظى بشعبية جماهيرية كبيرة في مصر والدول العربية.

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يشارك فيه عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.