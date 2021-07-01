الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مدربة تكشف أفضل أنواع الملابس الرياضية للسيدات

ممارسة الرياضة للسيدات
ممارسة الرياضة للسيدات

كشفت المدربة الرياضية أمنية محمد، أفضل مواصفات الملابس الرياضية للسيدات التي تجعلهن يشعرن بالراحة أثناء التمارين الرياضية.

وقالت «أمنية»: «أهم شيء يجب الانتباه إليه عند اختيار الملابس الرياضية هو نوع الأقمشة المصممة منها الملابس، فعلى الرغم من أن القطن يعتبر مريح جدا وناعم على البشرة، إلا أنه لا يعتبر النوع الأفضل للملابس الرياضية، ويفضل تبديله بأقمشة أكثر تناسب مع النشاط البدني  مثل البوليستر والاسبنداكس والنايلون والبولي بروبيلين، فكلها أقمشة تساعد البشرة على التنفس، وامتصاص العرق، والحفاظ على المعدل الطبيعي لحرارة الجسم».

وأضافت: «يجب أن يعرف الجميع ان اختيار القطن للملابس الرياضية يمكن أن يكون مفيدا في حالة ممارسة بعض الرياضات الخفيفة التي لا تتطلب مجهود كبير، فالقطن يتميز بقدرته العالية على امتصاص العرق، وهذا ما يجعله ثقيل عند ممارسة التمارين الرياضية القوية، ولكنه يتناسب مع التمارين الرياضية الخفيفة، مثل المشي والركض و ركوب العجل، ويجب الانتباه عند شراء الملابس الرياضية هو خلوها من أي مواد بلاستيكية، أو مطاطية لأنها  تزيد من حرارة الجسم بشكل كبير، وتمنع خروج العرق من الجسم، لذلك يفضل الابتعاد عن هذه الملابس التي تعيق ممارسة التمارين الرياضية المفضلة بشكل مريح بنسبة كبيرة، ويجب أن تكون من أبرز مواصفات الملابس الرياضية أنها مصممة من القماش الليكرا أو الاسترتش أي الاقمشة القابلة للتمدد، فهي تتمايل مع الجسم براحة أكبر مما يوفر حرية أكبر من التحرك عند ممارسة الرياضة، وينصح في هذه الحالة الابتعاد عن الملابس الفضفاضة التي قد تحد من الحركة وتمنع من القيام ببعض الخطوات اثناء ممارسة التمارينات الرياضية.

وتابعت: «الأهم عند شراء الملابس الرياضية  هو اختيار المقاسات المناسبة للجسم فإن كانت هذه الملابس ذات مقاس أكبر من مقاس الشخص فمن الممكن أن تتسبب في تعثره ووقوعه واصابته، في حين أن الملابس ذات المقاس الضيق يمكن أن تعيق قدرته على التنفس بشكل مريح».

ممارسة الرياضة الرياضة ملابس الرياضة ملابس الرياضة النسائية الصيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

بيراميدز يعطل «طموح الأهلى» نحو قمة الدورى

الباز يكشف: لماذا قال الرئيس السيسى «ماشى بكرم ربنا»؟

غلق جزئى بشارع الأهرام فى الاتجاهين لمدة 3 أيام

تشكيل الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

«تقلبات جوية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته