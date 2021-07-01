مدربة تكشف أفضل أنواع الملابس الرياضية للسيدات

كشفت المدربة الرياضية أمنية محمد، أفضل مواصفات الملابس الرياضية للسيدات التي تجعلهن يشعرن بالراحة أثناء التمارين الرياضية.

وقالت «أمنية»: «أهم شيء يجب الانتباه إليه عند اختيار الملابس الرياضية هو نوع الأقمشة المصممة منها الملابس، فعلى الرغم من أن القطن يعتبر مريح جدا وناعم على البشرة، إلا أنه لا يعتبر النوع الأفضل للملابس الرياضية، ويفضل تبديله بأقمشة أكثر تناسب مع النشاط البدني مثل البوليستر والاسبنداكس والنايلون والبولي بروبيلين، فكلها أقمشة تساعد البشرة على التنفس، وامتصاص العرق، والحفاظ على المعدل الطبيعي لحرارة الجسم».

وأضافت: «يجب أن يعرف الجميع ان اختيار القطن للملابس الرياضية يمكن أن يكون مفيدا في حالة ممارسة بعض الرياضات الخفيفة التي لا تتطلب مجهود كبير، فالقطن يتميز بقدرته العالية على امتصاص العرق، وهذا ما يجعله ثقيل عند ممارسة التمارين الرياضية القوية، ولكنه يتناسب مع التمارين الرياضية الخفيفة، مثل المشي والركض و ركوب العجل، ويجب الانتباه عند شراء الملابس الرياضية هو خلوها من أي مواد بلاستيكية، أو مطاطية لأنها تزيد من حرارة الجسم بشكل كبير، وتمنع خروج العرق من الجسم، لذلك يفضل الابتعاد عن هذه الملابس التي تعيق ممارسة التمارين الرياضية المفضلة بشكل مريح بنسبة كبيرة، ويجب أن تكون من أبرز مواصفات الملابس الرياضية أنها مصممة من القماش الليكرا أو الاسترتش أي الاقمشة القابلة للتمدد، فهي تتمايل مع الجسم براحة أكبر مما يوفر حرية أكبر من التحرك عند ممارسة الرياضة، وينصح في هذه الحالة الابتعاد عن الملابس الفضفاضة التي قد تحد من الحركة وتمنع من القيام ببعض الخطوات اثناء ممارسة التمارينات الرياضية.

وتابعت: «الأهم عند شراء الملابس الرياضية هو اختيار المقاسات المناسبة للجسم فإن كانت هذه الملابس ذات مقاس أكبر من مقاس الشخص فمن الممكن أن تتسبب في تعثره ووقوعه واصابته، في حين أن الملابس ذات المقاس الضيق يمكن أن تعيق قدرته على التنفس بشكل مريح».