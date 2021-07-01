الإمارات تمنع سفر المواطنين إلى دول أجنبية أوقفت عمليات القدوم منها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع سفر المواطنين إلى الدول التي تم مسبقًا الإعلان عن وقف القدوم منها والتي تشمل: (الهند، باكستان، بنجلاديش، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، ناميبيا زامبيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، سيراليون، ليبيريا، جنوب أفريقيا و نيجيريا).

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في بيانٍ لها مساء الخميس يُستثنى من ذلك البعثات الدبلوماسية للإمارات في هذه الدول وكذلك حالات العلاج الطارئة، بالإضافة إلى الوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقًا.

أوضح البيان الإماراتي أنه مع بدء موسم السفر وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ضرورة التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يتم السفر إليها.

وشددت كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على ضرورة التزام مواطني الدولة بالعزل الصحي في حال إصابتهم بفيروس (كوفيد 19) خلال فترة سفرهم والتقيد بكافة التعليمات والاشتراطات الخاصة بالدولة المتواجدين بها وحسب البروتوكولات الصحية مع ضرورة التقيد بالإفصاح عند الإصابة وإبلاغ سفارة الدولة.

ووفقًا لما ذكره البيان الإماراتي، سوف يُسمح بعودة المواطنين المصابين إلى الدولة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة المتواجدين بها والجهات الصحية في الدولة وباتباع كافة الإرشادات والاشتراطات الصحية لنقله.

في ختام بيانها، دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كافة المواطنين، إلى ضرورة التسجيل في "خدمة تواجدي" قبل سفرهم لضمان تقديم الدعم الكامل لهم خلال في فترة سفرهم.