الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

«السلفية المعاصرة» في رسالة ماجستير بحامعة الأزهر

محمد مهنا وشيخ الطريقة
محمد مهنا وشيخ الطريقة المحمدية

ناقش الباحث حسن عبدالمجيد، الخميس، رسالة الماجستير التي جاءت بعنوان "السلفية المعاصرة وموقف الشيخ محمد زكي إبراهيم منها، مع تعقيبات الأشعرية المعاصرة" بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والمفكرين.

كان في مقدمة الحضور الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين وزكي الدين محمد جمال الدين، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية والدكتور محمد مهنا، رئيس مؤسسة البيت المحمدي. 
 

وتمت مناقشة رسالة الماجستير للباحث حسن عبدالمجيد تحت إشراف الدكتور جميل إبراهيم، أستاذ العقيدة والفلسفة، ورئيس القسم بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة.

ويعد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم الذي تناول الباحث موقفه ورؤيته للسلفية المعاصرة من كبار علماء الأزهر الشريف، فضلاَ عن كونه من كبار شيوخ وعلماء التصوف الإسلامي حيث يعتبر هو رائد العشيرة المحمدية الصوفية التي ينتمى لها مبار علماء الأزهر الشريف أمثال الدكتور محمد مهنا والدكتور أحمد عمر هاشم وغيرهم من العلماء والشيوخ.


واشتغل الشيخ محمد زكي إبراهيم رحمه الله بالكتابة في الصحف والمجلات السيارة (الأدبية والعامة والإسلامية)، منذ أواخر العشرينات ؛ فكتب في مجلات: الأزهر، ومنبر الإسلام، واللواء الإسلامي، والمسلم، والخلاصة، والعمل، والرسالة الإسلامية، والتصوف الإسلامي، والسياسة الأسبوعية، والنهضة الفكرية، والفجر، وأبولو وعقيدتي، والأخبار، والأهرام، والجمهورية وغيرها من المجلات.

وأسس رحمه الله جماعة (الروّاد الأوائل)، وكان يقوم بتحرير مجلتها ( التعارف )، واشتغل في الخمسينات بتحرير وإدارة مجلة ( الخلاصة ) لصاحبها سيد مصطفى، أمين رابطة الإصلاح، ثم بتحرير وإدارة مجلة (العمل) لصاحبها عبد العليم المهدي، ثم أسس مجلته ( المسلم ) سنة 1950، وقام بوضع منهجها وتحريرها وإدارتها وتطويرها والإشراف عليها إلى وفاته رحمه الله.

محمد مهنا رسالة ماجستير جامعة الأزهر السلفية المعاصرة

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