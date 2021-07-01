الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مبادرة إحلال السيارات.. موعد تسليم 2427 سيارة وميكروباص فى يوليو 2021

سيارات
سيارات

ذكر الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية، أن عدد طلبات المتقدمين لمبادرة إحلال السيارات، المستوفاة الشروط وصحيحة البيانات للاستفادة من المبادرة منذ فتح باب التقديم وصل إلى حوالي 43 ألف طلب، منها الطلبات التي استكملت مستنداتها وتستكمل خطواتها على الموقع بعدد حوالي 28 ألف طلب، ومنها حوالي 11 ألف طلب غير مكتملة المستندات أو الإجراءات لأسباب تخص أصحابها.

أشار عوض إلى أنه تم رفض حوالي 4 آلاف طلب من البنوك نظرا لسلبية نتيجة الاستعلام المصرفي عنهم.

وقال إنه تم تسليم حوالي 2427 سيارة ضمن المبادرة حتى نهاية يونيو الماضي منها 1400 سيارة خلال يونيو وحده، مضيفًا أن السيارات التي تم تسليمها ضمن المبادرة حتى نهاية يونيو تتوزع بين 2377 سيارة ملاكي و50 سيارة تاكسي.

أضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية أنه يجري حاليًا، وضع اللمسات الأخيرة على الموقع الإلكتروني للمبادرة لمشاركة الميكروباص وإتاحة التسجيل على الموقع، متوقعًا أن يحدث ذلك في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.

ذكر أن هناك شركتين أكدتا مشاركتهما في المبادرة وهما شركة كينج لونج والتي سوف تتيح في بداية مشاركتها نحو 300 سيارة شهريا، وشركة زيمكس والتي ستتيح نحو 150 سيارة شهريا مع العمل على زيادتها في أكتوبر المقبل إلى 300 سيارة.

سيارات ميكروباص اجراءات وزارة المالية وزير المالية بروتوكول شروط الغاز الطبيعي محمد معيط وزير المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

غلق جزئى بشارع الأهرام فى الاتجاهين لمدة 3 أيام

الباز يكشف: لماذا قال الرئيس السيسى «ماشى بكرم ربنا»؟

تشكيل الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى

«تقلبات جوية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

«علمية كورونا»: 3 سلالات للفيروس في مصر ليس من بينها «دلتا» الهندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته