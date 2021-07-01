مبادرة إحلال السيارات.. موعد تسليم 2427 سيارة وميكروباص فى يوليو 2021

ذكر الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية، أن عدد طلبات المتقدمين لمبادرة إحلال السيارات، المستوفاة الشروط وصحيحة البيانات للاستفادة من المبادرة منذ فتح باب التقديم وصل إلى حوالي 43 ألف طلب، منها الطلبات التي استكملت مستنداتها وتستكمل خطواتها على الموقع بعدد حوالي 28 ألف طلب، ومنها حوالي 11 ألف طلب غير مكتملة المستندات أو الإجراءات لأسباب تخص أصحابها.

أشار عوض إلى أنه تم رفض حوالي 4 آلاف طلب من البنوك نظرا لسلبية نتيجة الاستعلام المصرفي عنهم.

وقال إنه تم تسليم حوالي 2427 سيارة ضمن المبادرة حتى نهاية يونيو الماضي منها 1400 سيارة خلال يونيو وحده، مضيفًا أن السيارات التي تم تسليمها ضمن المبادرة حتى نهاية يونيو تتوزع بين 2377 سيارة ملاكي و50 سيارة تاكسي.

أضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية أنه يجري حاليًا، وضع اللمسات الأخيرة على الموقع الإلكتروني للمبادرة لمشاركة الميكروباص وإتاحة التسجيل على الموقع، متوقعًا أن يحدث ذلك في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.

ذكر أن هناك شركتين أكدتا مشاركتهما في المبادرة وهما شركة كينج لونج والتي سوف تتيح في بداية مشاركتها نحو 300 سيارة شهريا، وشركة زيمكس والتي ستتيح نحو 150 سيارة شهريا مع العمل على زيادتها في أكتوبر المقبل إلى 300 سيارة.