«موسم بنستناه».. شوادر الأضاحي في شوارع شبرا (صور)

مع اقتراب نهاية شهر ذو القعدة واقتراب موعد عيد الأضحى المبارك تتحول شوارع ومحافظات القاهرة إلى شوادر مفتوحة لعرض الجزارين أضحية العيد من الخراف والبقر، وهو مشهد أعتاد عليه كثيرون حيث يدل على الفرحة والسعادة.

ورصدت «الدستور» بعض الشوارد المنتشرة في شوارع القاهرة وأسعار الخراف واللحوم.

شوادر الأضاحي

يحكي محمد سليم جزار بشارع روض الفرج، أنه يقيم شادراً لبيع الخراف في كل عام، لأن المشتري يريد أن يرى الأضحية أمامه تأكل وتشرب ليطمئن بجانب أن تلك الأغنام تحتاج إلى مكاناً مفتوحاً فلا يوجد غير الشوارع لعرض الأضحية.

ويضيف أنه يقدم الطعام والماء لهم طوال اليوم: «احنا هنا بنعمل شادر علشان الناس تشوف الأضحية قبل ما تشتريها وده امر بقه معتاد لكل الناس».

ويوضح أنه يقوم بتنظيف القاذورات التي تسببها الأغنام باستمرار لعدم انتشار روائحهم الكريهة بين السكان، وأفاد أن الأطفال تسعد بمشاهد الخراف وهم في الشوارع وتقوم باللعب معاها وتقدم لها الطعام.

شوادر الأضاحي

«ده موسم بنستناه من السنة للسنة».. بهذه الكلمات قال مصطفى، جزار في شارع شبرا، إنه ينتظر عيد الأضحى من كل عام لأنه بمثابة تعويضاً عن قلة المبيعات طوال العام، وعن إنشاء الشوارد أوضح أن ذلك موسم ينتظره جميع الجزارين لذلك نقوم بإنشاء الشوارد لبيع الخراف واللحوم.

وعن أسعار الأضحية، قال يبدأ سعر الخرفان من ٦٠ لـ٦٥ جنيهاً للكيلو الحي وسعر اللحم الجاموس يبدأ من ٤٠ لـ٤٥ جنيهاً، ويبدأ سعر اللحم البقري من ٥٠ لـ٥٥ جنيهاً للكيلو الواحد، ويختلف سعر الخروف من مكان إلى آخر على حسب الحجم لكن بشكل عام يبدأ سعر الخروف من ٢٥٠٠ لـ٤٠٠٠ جنيهاً.

وقال إسلام محمد، أحد سكان شارع شبرا، برغم أن تلك للأغنام تسبب لسكان المنطقة ضرراً كبيراً بسبب انتشار الروائح الكريهة وتعطيل حركة المرور بشكل كبير إلا أن ظهورهم بالشوارع يسبب السعادة والبهجة والكثير من لأهالي ينتظرون انتشارهم في الشوارع لأنه يدل على اقتراب عيد الأضحي المبارك.