الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تعيين الأب أغابيوس كامل في سفارة الكرسي الرسولي ببوليفيا

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أنه تم تعيين الأب أغابيوس كامل بسفارة الكرسي الرسولي ببوليڤيا. 

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن هذا التعيين يعد أول خدمة في الحياة الدبلوماسية للأب أغابيوس كامل، بعد حصوله على درجة الدكتوراة في القانون الكنسي من جامعة اللاتيران بروما بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كما حصل الأب أنطونيوس زكا على درجة الماجستير في اللاهوت الأخلاقي، بتقدير امتياز.

 

وعلى صعيد مختلف، اجتمع صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك بالمقرّ الأُسقُفيّ بمدينة ٦ اكتوبر- الجيزة بالآباء القمامصة والكهنة؛ كهنة الإيبارشيّة. 

بدأت فاعليّات اليوم بالقدّاس الإلهيّ الذّي قدّمه صاحب النّيافة على نيّة المُتنيّح الأب مرقس صالح، في اوّل لقاء للآباء الكهنة بعد نياحته في الحادي عشر من الشّهر الجاري. 

بعد القدّاس بدأ اللّقاء التّكوينيّ في عرض ومناقشة كتاب (طبيب النّفوس) للكاتب إبراهيم ناجي من رعيّة مار جرجس للأقباط الكاثوليك- الجيزة، وبعد ذلك تمّ مناقشة الإرادة الرّسوليّة لقداسة البابا فرنسيس بعنوان خادم التعليم المسيحيّ. 

وفي النصف الثاني من اليوم كانت جلسة إداريّة لمناقشة بعض الجوانب الرعوية والإدارية بالمُطرانية.

 

من جهة أخرى؛ ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك زار الموافق التاسع والعشرين من يونيو الجاري، دار المسنين، بدير القديسة حنة بالمنيا الجديدة.

كان في استقبال نيافته الأخت مريم، من رهبنة بنات القديسة حنة، ومسؤولة الدير، حيث تفقد نيافة المطران أحوال الدار، كما أجرى حوارًا أبويًا مع كبار السن، للاطمئنان على أحوالهم وشجعهم، مختتمًا الزيارة بالصلاة معهم.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار اطمئنان وتفقد صاحب النيافة لكافة الأديرة الخدمية، التابعة للإيبارشية.

الكنيسة الكاثوليكية في مصر تعيين الأب أغابيوس كامل بسفارة الكرسي الرسولي ببوليڤيا الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركي الأب أغابيوس كامل سفارة الكرسي الرسولي ببوليڤيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى

«تقلبات جوية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

«علمية كورونا»: 3 سلالات للفيروس في مصر ليس من بينها «دلتا» الهندية

3 أسباب تصعب مهمة الأهلى أمام بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته