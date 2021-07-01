تعيين الأب أغابيوس كامل في سفارة الكرسي الرسولي ببوليفيا

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أنه تم تعيين الأب أغابيوس كامل بسفارة الكرسي الرسولي ببوليڤيا.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن هذا التعيين يعد أول خدمة في الحياة الدبلوماسية للأب أغابيوس كامل، بعد حصوله على درجة الدكتوراة في القانون الكنسي من جامعة اللاتيران بروما بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كما حصل الأب أنطونيوس زكا على درجة الماجستير في اللاهوت الأخلاقي، بتقدير امتياز.

وعلى صعيد مختلف، اجتمع صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك بالمقرّ الأُسقُفيّ بمدينة ٦ اكتوبر- الجيزة بالآباء القمامصة والكهنة؛ كهنة الإيبارشيّة.

بدأت فاعليّات اليوم بالقدّاس الإلهيّ الذّي قدّمه صاحب النّيافة على نيّة المُتنيّح الأب مرقس صالح، في اوّل لقاء للآباء الكهنة بعد نياحته في الحادي عشر من الشّهر الجاري.

بعد القدّاس بدأ اللّقاء التّكوينيّ في عرض ومناقشة كتاب (طبيب النّفوس) للكاتب إبراهيم ناجي من رعيّة مار جرجس للأقباط الكاثوليك- الجيزة، وبعد ذلك تمّ مناقشة الإرادة الرّسوليّة لقداسة البابا فرنسيس بعنوان خادم التعليم المسيحيّ.

وفي النصف الثاني من اليوم كانت جلسة إداريّة لمناقشة بعض الجوانب الرعوية والإدارية بالمُطرانية.

من جهة أخرى؛ ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك زار الموافق التاسع والعشرين من يونيو الجاري، دار المسنين، بدير القديسة حنة بالمنيا الجديدة.

كان في استقبال نيافته الأخت مريم، من رهبنة بنات القديسة حنة، ومسؤولة الدير، حيث تفقد نيافة المطران أحوال الدار، كما أجرى حوارًا أبويًا مع كبار السن، للاطمئنان على أحوالهم وشجعهم، مختتمًا الزيارة بالصلاة معهم.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار اطمئنان وتفقد صاحب النيافة لكافة الأديرة الخدمية، التابعة للإيبارشية.