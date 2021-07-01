تجدد خلايا البشرة وتحميها من الأتربة.. 7 وصفات لماسك القهوة
تهتم جميع الفتيات ببشرتهن طوال أيام العام، ولكن في فصل الصيف تحتاج البشرة لمزيد من العناية لمواجهة الأتربة والرطوبة. ويعتبر ماسك القهوة من أفضل اختيارات الماسكات الطبيعية لتقشير وتجديد خلايا البشرة.
يساعد ماسك القهوة في علاج الكثير من مشاكل البشرة، ويمنحها نضارة، ويساعد في تفتيحها بطريقة طبيعية سهلة.
تقدم خبيرة التجميل سارة عبد القوي، ٧ ماسكات طبيعية من القهوة تساعد على معالجة البشرة.
- لتفتيح البشرة:
تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة اسمرار البشرة بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس أو الإرهاق، لذلك يمكن خلط ملعقة كبيرة قهوة مع ملعقة كبيرة كاكاو مع ٣ ملاعق كبيرة حليب، ويوضع الخليط على الوجه، ويترك لمدة ١٥ دقيقة، ثم يدلك الوجه لمدة دقيقتين ثم يغسل بالماء البارد.
- البشرة الدهنية:
يساعد ماسك القهوة في تنظيف الوجه للتخلص من الأتربة والأوساخ المتراكمة عليها، ويساعد في منح البشرة اللمعان والنضارة ويجعلها ناعمة بطريقة سهلة وبسيطة، عن طريق مزج نصف كوب قهوة مع نصف كوب حليب بودرة، ويوضع الماسك على البشرة لمدة ٣٠ دقيقة، يغسل الوجه بالماء البارد وتكرر الوصفة مرة كل أسبوع.
- القهوة والعسل:
ماسك يتناسب مع مختلف أنواع البشرة ويساعد في تنظيف الجلد وترطيبه، تخلط ملعقة كبيرة عسل نحل، مع ملعقة صغيرة قهوة، ويمزج الخليط جيدًا، حتى يصبح قوامه متجانس، ويوزع على الوجه، ويترك لمدة ٢٠ دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء البارد.
- القهوة واللبن:
يساعد هذا الماسك بتقشير البشرة والتخلص من الأوساخ والجلد الميت، تمزج ملعقة كبيرة من القهوة مع نصف ملعقة كبيرة حليب، ويتم تقليب الخليط جيدًا حتى يصبح قوامه كالعجين المتماسك، يغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر قبل وضعه، ويوزع على الوجه والرقبة ويترك لمدة ٢٠ دقيقة ثم يغسل بالماء البارد.
- القهوة وماء الورد:
يساعد في تنظيف البشرة، ويساهم في علاج الهالات السوداء بطريقة طبيعية، يمزج كوب من القهوة، مع ٢ ملعقة صغيرة ماء ورد، ويطبق على الوجه، ثم يدلك لمدة دقيقتين ويترك لمدة ٢٠ دقيقة يغسل بالماء البارد للتخلص من أثر القهوة.
- علاج الحبوب:
يخلط نصف كوب قهوة، مع كوب حليب وملعقة كبيرة عسل، وملعقة كبيرة ليمون، يطبق الخليط على البشرة، ويترك لمدة ٢٠ دقيقة يغسل بالماء البارد.
- القهوة والليمون:
يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ويساهم في التخلص من البكتيريا التي يمكن أن تتواجد على البشرة، تخلط ملعقة كبيرة قهوة، مع ملعقة كبيرة عصير ليمون، يوضع الماسك على الوجه ويترك لمدة ١٥ دقيقة يغسل الوجه بالماء البارد.