تجدد خلايا البشرة وتحميها من الأتربة.. 7 وصفات لماسك القهوة

تهتم جميع الفتيات ببشرتهن طوال أيام العام، ولكن في فصل الصيف تحتاج البشرة لمزيد من العناية لمواجهة الأتربة والرطوبة. ويعتبر ماسك القهوة من أفضل اختيارات الماسكات الطبيعية لتقشير وتجديد خلايا البشرة.

يساعد ماسك القهوة في علاج الكثير من مشاكل البشرة، ويمنحها نضارة، ويساعد في تفتيحها بطريقة طبيعية سهلة.

تقدم خبيرة التجميل سارة عبد القوي، ٧ ماسكات طبيعية من القهوة تساعد على معالجة البشرة.