بداية من يوليو.. تعرف على الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الخميس، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة والتى تصل الى 13% بقيمة 31 مليار جنيه سنويا.

«الدستور» ترصد نسب الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات والتي جاءت كالتالي:-

1000 سيرتفع الى 1130 جنيهًا.

2000 جنيه سترتفع الى 2260 جنيهًا.

3000 ستصل إلى 3390 جنيهًا.

4000 جنيه يتقاضى 4520 جنيهًا.

5000 سترتفع الى 5650 جنيهًا.

6000 ستجد إلى 6780 جنيهًا.

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قرار الحكومة بزيادة المعاشات، يرجع لقرار الرئيس السيسي لمساندة فيما يخص أصحاب المعاشات، موضحًا أنه من المفترض أن تزيد المعاشان بنسبة تتماشى أو توازي معدلات التضخم للحفاظ على القيمة الشرائية لقيمة المعاش.

أضاف رئيس الهيئة في تصريحات الخميس، أن قيم المعاشات المنصرفة قد شهدت طفرات عديده على مدار السنوات الماضية، حيث كانت قيمة المعاشات المنصرفة في 2013/2014 86.5 حتي ستصل قيمة المعاشات المنصرفة فى العام الحالة إلى 282 مليار جنيه، كذلك شهد الحد الادنى لقيمة المعاش تطور ملموسا منذ عام 2014 ففي 2014 و2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها ليصبح 500 جنيه فى عامى 2016 و2017، ثم زاد 750 جنيها في عام 2018 حتى وصل الي 900 جنيه فى 2019.



أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم التنسيق مع شركات المحمول العاملة بمصر عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات صرف المعاش على محافظ إلكترونية بحيث يمكن لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل كل الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية.