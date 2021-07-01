الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ويليام وهاري يزيحان الستار عن تمثال الأميرة ديانا

الأميران ويليام وهاري
الأميران ويليام وهاري وتمثال أمهما الأميرة ديانا

أزاح دوق كامبريدج الأمير وليام، ودوق ساسكس الأمير هاري، الخميس، الستار عن تمثال غربي لندن لأمهما الأميرة ديانا الراحلة أميرة ويلز، في يوم كان سيصبح عيد ميلادها الستين.

ونصب التمثال الذي تم إعداده بتكليف من الأخوين عام 2017 في حديقة سانكن غاردن التي أعيد تصميمها في قصر كنزنغتون.

وهذا الحدث هو الظهور الأول لوليام وهاري معا منذ جنازة دوق إدنبرة الأمير فيليب، الزوج الراحل للملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وقال الأميران وقتها إنهما يأملان أن يساعد التمثال زوار القصر "على التفكير في حياة أمهما وإرثها"، حسبما نقلت شبكة “ABC” نيوز.

ووصل هاري الذي يعيش في الولايات المتحدة مع زوجته دوقة ساسكس وطفليه إلى بريطانيا الأسبوع الماضي من أجل استكمال إجراءات الحجر الصحي قبل حدث الخميس.

وقام الأمير يوم الأربعاء بزيارة مفاجئة إلى حفل توزيع جوائز جمعية "ويل تشايلد" الخيرية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة في المملكة المتحدة.

وبالإضافة إلى الأميرين حضر مراسم إزاحة الستار أفراد من عائلة ديانا وأعضاء اللجنة التي أشرفت على إنشاء التمثال وإعادة تصميم حديقة القصر.

ولم يحضر الأمير تشارلز زوج الأميرة ديانا، مراسم افتتاح التمثال، بينما كان عدد الحاضرين بشكل عام محدودا نظرا للقيود العامة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

واختير لنحت التمثال النحات المعروف، إيان رانك برودلي، الذي يتمتع بسجل حافل في إنشاء تماثيل للعائلة المالكة، والذي كان أيضا من بين الضيوف.

وقال قصر كنزنغتون إن حديقة (سانكن غاردن) كانت "أحد المواقع المفضلة للأميرة" عندما كانت تعيش في القصر.

وزرعت أكثر من 4 آلاف زهرة في إطار إعادة تصميم الحديقة، التي استغرقت 1000 ساعة عمل لإكمالها.

وستفتح الحديقة الموجودة داخل متنزه هايد بارك الشهير في لندن للجمهور مجانا اعتبارا من يوم الجمعة.

ولقيت الأميرة ديانا مصرعها في حادث سيارة في أغسطس 1997، عندما كان الأمير وليام والأمير هاري يبلغان من العمر 15 و12 عاما فقط.

الأمير وليام الأمير هاري تمثال الاميره ديانا بريطانيا قصر كنزنغتون

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى

«تقلبات جوية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

«علمية كورونا»: 3 سلالات للفيروس في مصر ليس من بينها «دلتا» الهندية

3 أسباب تصعب مهمة الأهلى أمام بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته