الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» توضح المستشفيات المقرر تدشينها وتطويرها ضمن «حياة كريمة»

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن المستشفيات المقرر إنشاؤها وتطويرها ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، لافتة إلى أنه من المقرر إنشاء وتطوير 24 مستشفى.

وأوضحت أن تلك المستشفيات متعددة التخصصات والتى تستقبل المرضى المحولين من الوحدات والمراكز الصحية، لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية بمختلف التخصصات الطبية وتضم المستشفيات العديد من الخدمات الطبية.

أشارت إلى أن المستشفيات تشمل؛ عيادات خارجية، أقسم داخلية، غرف عمليات متخصصة ومجهزة على أعلى مستوى، أقسام عناية مركزة حضانات للأطفال، أقسام أشعة تشخيصية ومعامل طبية، خدمات الطوارئ والغسيل الكلوى.

فى سياق متصل؛ كشفت وزارة الصحة عن المشروعات الصحية التى أطلقتها الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنه سيتم انشاء وتطوير 1069 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 398 نقطة إسعاف، وإنشاء وتطوير 24 مستشفى، التعاقد على 1000 سيارة قوافل علاجية، انشاء 305 مراكز طب أسرة، وسيارات للأشعة المقطعية المتنقلة، وانشاء وتطوير 52 مركز صحة وتنمية أسرة.

الصحة حياة كريمه المستشفيات خدمات تشخيصية التخصصات الطبية الخدمات الطبية

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