بيلاروسيا تسجل 1023 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، الخميس، تسجيل ألف و23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 418 ألفا و212 مُصابا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، أن حصيلة الوفيات بلغت 3 آلاف و153 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

كما أضاف البيان: إن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 410 آلاف و984 شخصًا فور تسجيل ألف و187 حالة تعافي جديدة على مدار اليوم الماضي.

وأجرت بيلاروسيا على مدار الـ24 ساعة الماضية 18 ألفا و450 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الاختبارات إلى 6 ملايين و813 ألفا و944 اختبارًا على مستوى البلاد.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.