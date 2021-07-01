الخميس 01 يوليو 2021
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سياسي

برلماني: ثورة 30 يونيو عبرت عن وعي وإرادة المصريين في إنقاذ الوطن

النائب طارق عبد الهادي
النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ

أكد طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ أن ثورة 30 يونيو كانت تعبيرا عن وعي وإرادة المصريين في إنقاذ مصر من براثن الإخوان وقوى الشر والمنظمات المتطرفة، مستشهدا بوصف الرئيس السيسي عن الثورة بأنها لم مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير.

وقال «عبد الهادي» في تصريحات له اليوم، إن معدن ووعي الشعب المصري دائما ما يظهر في مثل هذه المواقف الصعبة والمصيرية في عمر الوطن ومن ضمنها ثورة 30 يونيو التي كانت دليلا راسخا على وعي المصريين، كما كانت دليلا على موقف القوات المسلحة المشرف بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالما اعتدنا عليه مثل هذه المواقف الوطنية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن ثورة 30 يونيو كانت إرادة شعب حماها الجيش بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، والذي لبى نداء الحشود المصرية في تحرير الوطن من إرهاب الإخوان ونجح في العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

كما توجه عبد الهادي بتحية تقدير وإجلال للشعب المصري الذي أثبت للعالم كله أنه الشعب الأكثر وعيا والأشد يقيئًا بدولته ومؤسساته الوطنية، مشيدا بدور القوات المسلحة والتضحيات التي بذلتها قوات الأمن على مدار السنوات الماضية حتى الآن في سبيل حماية الوطن والحفاظ على إرادة شعبه.

النائب طارق عبد الهادي مجلس الشيوخ احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو المصريين إنجازات الرئيس السيسي

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