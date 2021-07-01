بدء مرحلة جديدة من تخفيف قيود فيروس كورونا فى النمسا

بدأت اليوم مرحلة جديدة من تخفيف قيود كورونا في النمسا بعد انخفاض لافت في عدد الإصابات اليومية وتراجع الأعداد فى المستشفيات.

وقال فولفانج موكشتاين، وزير الصحة النمساوي، في تصريحات له الخميس، إنه تم رفع حظر التجول نهائيا والاعفاء من ارتداء الكمامات الطبية والسماح لأماكن الترفيه بالعمل بشكل طبيعي ولساعات متأخرة .

وأوضح الوزير أنه سيتم الاكتفاء بقاعدة إثبات الحصول على لقاح كورونا أو التعافي من الفيروس أو إجراء الفحوصات الطبية بشكل منتظم ، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بجواز كورونا الأخضر اعتبارا من اليوم فى جميع الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه، لافتًا إلى أنه سيتم السماح بتنظيم المناسبات المختلفة من مؤتمرات وتجمعات كبيرة لأكثر من مائة فرد خاصة حفلات الزفاف وأعياد الميلاد .

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.