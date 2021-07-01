الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هنا شيحة تنتهي من تصوير فيلم «النهاردة يوم جميل»

هنا شيحه
هنا شيحه

انتهت الفنانة هنا شيحة من تصوير مشاهدها الأخيرة في أجدد أعمالها السينمائية «النهاردة يوم جميل» والمقرر عرضه في السينمات قريبا.

وعبرت «شيحة» عن حماسها الكبير لخوض تجربة الفيلم «الجرئ» بفكرته وقضيته، حيث يعد أول فيلم سينمائي مصري يناقش أزمة الاغتصاب الزوجي بشكل حقيقي وواقعية وبكل جرأة، وهو ما يمثل نقلة نوعية لعلاج السينما لقضايا المجتمع المخفية والمسكوتة عنه خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وهي المشكلة التي لم يتم تداولها من قبل بشكل صريح في أي عمل درامي.

وتخوض هنا شيحة بطولة فيلم «النهاردة يوم جميل» بمشاركة توليفة من نجوم الدراما والسينما في مصر، منهم باسم سمرة ونجلاء بدر ومحمود الليثي وأحمد وفيق وانتصار وفراس سعيد، والفيلم سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا،  ومن إخراج نيفين شلبي، والمقرر عرضه في دور السينما قريبا خلال العام الجاري.

كما كشفت هنا عن سعادتها الغامرة وفخرها بمشاركتها مؤخراً كعضو لجنة تحكيم لمسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة،  موضحة أن برنامج الأفلام في النسخة الخامسة هذا العام كان مثيراً وحافلا بالأعمال القوية والناجحة والتي تمكنت من طرح العديد من القضايا والأفكار الجريئة التي تعكس المجتمع بواقعية، كما عبرت عن سعادتها بمشاركة لجنة التحكيم مع المخرجة اليونانية إيوانا كريونا والمخرج السوري روش عبد الفتاح المدير الفني لمهرجان روتردام للفيلم العربي في هولاندا، موضحة أن هناك "كيمياء" مميزة جمعتهم سويا رغم اختلاف الجنسيات واللغة وحتى الخلفية الفكرية لكل منهم إلا أن اللغة السينمائية واحدة عند الجميع برغم اختلاف الألسنة التي نتحدث بها وهو ما أدى لتقديم رؤية تحكيمية مميزة للأفلام.

مصري هنا شيحة دور السينما المجتمع نجلاء بدر الاغتصاب الزوجى باسم سمرة محمد خان العلاقات الزوجية النهاردة يوم جميل

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