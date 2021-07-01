ليبيا: البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات تبحثان سبل تعزيز التعاون

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، ووفد من لجنة المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة، برئاسة عبدولاي باتيلي، اجتماعا لبحث ما توصلت إليه المفوضية من استعدادات بشأن الانتخابات العامة المرتقب عقدها في ديسمبر المقبل.

وبحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات، فإن اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين المفوضية والأمم المتحدة في المجالات الانتخابية وما تم إنجازه للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر.

وتأتي هذه الزيارة، فيما يواصل ملتقى الحوار الليبي في جنيف، لليوم الرابع على التوالي اجتماعات بحث القاعدة الدستورية اللازمة لاجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وقد أعلن المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيتش، قبل قليل، عن تمديد الاجتماعات يوما إضافيا.

وشدد كوبيش على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر 2021، مشيرا الى أنه تم تشكيل فريق مصغر للمساعدة على التوصل لحلول توافقية.

ورأت التقارير المختلفة أن ملتقى الحوار الليبي الذي انطلق الاثنين في جنيف بهدف التوصل إلى توافق حول القواعد الدستورية التي سترعى الانتخابات المقبلة لن يتوصل بسهولة إلى إجماع المشاركين؛ حيث كشف أحد أعضاء الحوار في تصريحات اعلامية، أن الوضع مضطرب بين المجتمعين.

واستبعد عضو ملتقى الحوار التوصل لنتيجة في ظل هذا الاختلاف، في حين أفاد موفد "العربية/الحدث"، بانسحاب أعضاء من كتلة إقليم برقة وفازان.

في غضون ذلك، قال السفير الأمريكي في ليبيا إن على ملتقى الحوار إنجاز اتفاق يسمح بإجراء الانتخابات بموعدها.

كان 75 موفدًا من ليبيا بدأوا منذ الاثنين اجتماعاتهم في سويسرا ضمن محادثات مدتها 4 أيام تديرها الأمم المتحدة، بغية تهيئة الظروف القانونية المواتية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، والتي يأمل المجتمع الدولي أن تكون بداية "عهد جديد" في البلاد التي غرقت في الفوضى والحرب لسنوات.