تعرف على أشهر كتب الكنيسة الأرثوذكسية المشاركة في معرض القاهرة للكتاب

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، عن قائمة الكتب الأكثر تميزا والتي يشارك بها في ماراثون الكتب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في صالة 2، وعددها 40 كتابا وجاءت كالآتي:

قاموس اللغة القبطية باللهجتين الصعيدية والبحرية لمعوض عبد النور. حكاية العمر.. هكذا عاش وهكذا تكلم عن البابا الراحل شنودة الثالث. ايام لاتنسي عن البابا الراحل شنودة الثالث. مسيرة عطاء عن البابا الراحل شنودة الثالث. راعي الثقافة عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. تفسير سفر الرؤيا للاستاذ الدكتور الراحل موريس تواضروس. مفهوم الزمن والابدية للاستاذ الدكتور الراحل موريس تواضروس. تفسير رسالة بولس الرسول الى اهل رومية للاستاذ الدكتور الراحل موريس تواضروس. الفكر اللاهوتي عند القديس بولس الرسول الجزء الاول للاستاذ الدكتور الراحل موريس تواضروس. الفكر اللاهوتي عند القديس بولس الرسول الجزء الثاني للاستاذ الدكتور الراحل موريس تواضروس. تفسير رسالة بولس الرسول الى اهل افسس للاستاذ الدكتور الراحل موريس تواضروس. المقالات الاسبوعية المنشورة في جريدة الاهرام للبابا الراحل شنودة الثالث. المقالات الاسبوعية المنشورة في جريدة الاخبار للبابا الراحل شنودة الثالث. المقالات الاسبوعية المنشورة في جريدة الجمهورية للبابا الراحل شنودة الثالث. نصائح ابوية في الحياة الروحية عن البابا الراحل شنودة الثالث. على خطى السيد المسيح عن حياة المسيح في فلسطين تصوير واعداد سامي وكيلة. البابا واسئلة الشعب – الاحوال الشخصية جزء 1 لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. البابا واسئلة الشعب – الاحوال الشخصية جزء 2 لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. البابا واسئلة الشعب – الوجدانية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الخطيئة الاصلية للاستاذ الدكتور الراحل موريس تواضروس العدل للانبا ارميا الاسقف العام الحكمة للانبا ارميا الاسقف العام ذكرياتي مع ابونا مينا المتوحد- للمرشح السابق للباباوية القمص رافائيل افا مينا علم نفسك كيف تقرأ اللغة القبطية مصادر وتاريخ ليتورجيات كنيسة الاسكندرية الاقباط والمكتبات اثبات وجود الله البابا المصلي – العجائبي عن البابا الاسبق القديس كيرلس السادس الصحفي المثالي للبابا الراحل شنودة الثالث الصمت والكلام للبابا الراحل شنودة الثالث الرسائل الباباوية الجزء الاول للبابا الراحل شنودة الثالث الرسائل الباباوية الجزء الثاني للبابا الراحل شنودة الثالث الجمعة العظيمة القيامة موهبة التكلم بالالسنة خلقة الانسان تسلمت من ابي للمطارن الراحل الانبا بيشوي عن الحياة للانبا ارميا الاسقف العام