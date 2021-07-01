الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. «الصحة» تطلق قافلتين طبيتين ضمن حياة كريمة بالمجان

قافلة طبية حياة كريمة
قافلة طبية حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قافلتين طبيتين بالمجان، غدًا الجمعة ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، لافتة إلى أنه سيتم إطلاقها بمناطق؛ ميت السرج مركز المحلة أول بمحافظة الغربية، وحدائق الأهرام مركز الهرم بمحافظة الجيزة.

أوضحت وزارة الصحة أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت الوزارة إلى أن القوافل الطبية خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأعلنت وزيرة الصحة إطلاق 52 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، بدءًا من الخميس المقبل وحتى السبت المقبل بجميع المحافظات، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

أوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والبِاطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، إضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، لافتًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.

الصحة حياة كريمه الخدمات الطبية المناطق النائية والمحرومة الخدمات الصحية التخصصات الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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