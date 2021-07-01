محافظ بورسعيد يقود مارثون للدراجات البخارية احتفالا بذكرى 30 يونيو

قاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مارثون للدرجات النارية والبخارية، احتفالا بذكري الـ30 من يونيو، رفقة عدد من القيادات التنفيذية من منطقة الضواحي وصولاً للميناء البري على مدخل محور 30 يونيو، مروراً بشارع البترول ومساكن فاطمة الزهراء التي شهدت تطوراً كبيراً خلال المرحلة الأخيرة.

وأكد "الغضبان" أن المارثون وركوب الدراجات دليل على الاستقرار والتنمية التي تحققت خلال 8 سنوات من حكم الرئيس السيسي، مؤكداً أن تواجد الآلاف دليلاً علي رضا المواطنين عن مجهودات الدولة، وما تشهده المحافظة من أعمال تطوير.

وشهد الغضبان والمواطنين احتفالاً علي نغمات السمسمية بالميناء البري الجديد، وسادت حالة من الفرحة لدي المواطنين، الذين أكدوا علي سعادتهم بنجاح ثورتهم بعد 8 سنوات من إزاحة جماعة الإخوان من الحكم.

وفي سياق آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي ومتابعة الأعمال الجارية، رافقه خلالها للواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي ودكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة تطوير العشوائيات والشركات المنفذة للأعمال.

واطلع المحافظ على حجم ومعدلات الأعمال التي تمت حتى الآن داخل منطقة فاطمة الزهراء، مستمعا لشرح تفصيلي من الجهات المختصة عن تفاصيل ومعدلات العمل، والذى وصل لمراحل متقدمة في مختلف الاتجاهات التي تشهد تطوير بالمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير بالمنطقة شاملة للمرة الأولى ولم تشهدها منطقة فاطمة الزهراء منذ سنوات عديدة، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات لضمان سرعة إنجاز العمل على درجة عالية من الكفاءة، تماشيا مع أعمال التطوير التي شهدها حي الضواحي على كافة الأصعدة.

وتتضمن الخطة الشاملة للتطوير رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، وتغيير نوازل الصرف الصحي وصيانة الأعمدة الكهربائية، وتركيب شبكة جديدة للصرف الصحي وتوصيل المياه، وزيادة الطابع التجميلي بالمنطقة، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه، حيث أوضح المحافظ أن حي الضواحي حظى على نصيب كبير من أعمال التنمية مؤخرا، بما يليق بحياة المواطنين في محافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يقود مارثون للدراجات

محافظ بورسعيد يقود مارثون للدراجات

محافظ بورسعيد يقود مارثون للدراجات

محافظ بورسعيد يقود مارثون للدراجات