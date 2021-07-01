الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«حماة الوطن» يُهدى الرئيس السيسى أغنية «قوية يا مصر» للفنان مدحت صالح (فيديو)

جريدة الدستور

مرت 8 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة، التي سطر فيها التاريخ حروفا من نور لمصر وشعبها الأصيل الذي حافظ على هويته رغم كيد الأعداء ومكرهم، وذلك بعد تفويضهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ليتولى حكم البلاد ويعيد إليها مجدها الممتد عبر الزمن.

وبهذه المناسبة أهدى حزب حماة الوطن أغنية جديدة تحت عنوان "قوية يا مصر" للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

أغنية "قوية يا مصر" غناء الفنان مدحت صالح، ورؤية فنية لكريم عرفة ومصطفى خضر، كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان غريب، توزيع موسيقى طارق عبد الجابر.

 

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