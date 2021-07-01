الصحة العالمية: متغيرات كورونا الأسرع انتشارًا تغذى الموجة الثالثة المتصاعدة فى إفريقيا

قالت منظمة الصحة العالمية إن المتغيرات الجديدة والأسرع انتشارا لفيروس كورونا تغذّي الموجة الثالثة المتصاعدة في بلدان قارة إفريقيا.

وأشارت المنظمة في مؤتمر صحفى لمكتبها الإقليمى لإفريقيا، الخميس، إلى أن حالات الإصابة زادت في إفريقيا لمدة 6 أسابيع متتالية وارتفعت بنسبة 25% أسبوعا بعد أسبوع لتصل إلى ما يقرب من 202 ألف حالة في الأسبوع المنتهي في 27 يونيو الماضي، ولتصل إلى تسعة أعشار الرقم القياسى السابق للقارة البالغ 224 ألف حالة إصابة جديدة.

ولفتت المنظمة إلى أن أعداد الوفيات قد ارتفعت بنسبة 15% في 38 دولة إفريقية إلى ما يقرب من 3000 في نفس الفترة.

وأوضحت أنه "مع تضاعف أعداد الحالات فى إفريقيا كل ثلاثة أسابيع فإن متغير دلتا ينتشر إلى عدد متزايد من البلدان، حيث تم الابلاغ عنه في 16 دولة، بما في ذلك 9 مع ارتفاع الحالات"، مشيرة إلى أن متغير دلتا هو الأكثر عدوى حتى الآن، حيث يقدر أنه أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات الأخرى بنسبة ما بين 30% و60%.

وذكرت المنظمة: إن جنوب إفريقيا شكلت أكثر من نصف الحالات في إفريقيا فى نفس الفترة، كما أنه تم اكتشاف متغير دلتا في 97% من العينات المتسلسلة فى أوغندا و79% من العينات المتسلسلة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت المنظمة إن سرعة وحجم الموجة الثالثة بإفريقيا لا تشبه أي شيء واجهته مع الفيروس من قبل، مؤكدة أن الانتشار الواسع للمتغيرات المعدية أدى إلى دفع التهديد لإفريقيا إلى مستوى جديد تماما.

من جانبها، أشارت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا إلى أن المزيد من انتقال العدوى يعنى أعراضا أكثر خطورة ومزيدا من الوفيات، داعية الجميع للتحرك الآن وتعزيز تدابير الوقاية لمنع تحول حالة الطوارئ إلى مأساة .

وقدرت المنظمة الطلب على الأكسجين فى إفريقيا حاليا أكبر بنسبة 50% من ذروة الموجة الأولى قبل عام واحد، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن متغيرات ألفا وبيتا فى 32 و27 دولة على التوالي، حيث تم اكتشاف متغير ألفا فى معظم البلدان فى شمال وغرب ووسط إفريقيا في حين أن متغير بيتا أكثر انتشارا في جنوب إفريقيا، مؤكدة أن هذين المتغيرين أكثر قابلية للانتقال من الفيروس الأصلي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من أن ثمانية لقاحات قد ثبت أنها آمنة وفعالة ودخلت قائمة المنظمة للاستخدام فى حالات الطوارئ إلا أنه وبسبب شح اللقاحات فقد تم تطعيم 15 مليون شخص فقط، 1.2%، فقط، من سكان إفريقيا بشكل كامل.