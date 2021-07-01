كيف اعتمد «قومي المرأة» على الإرادة السياسية للنهوض بملف التمكين والحماية؟

اعتمد المجلس القومي للمرأة على الإرادة السياسية القوية للنهوض بملف تمكين وحماية المرأة في مصر، وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية قصوى لتحقيق نتائج ملموسة وجادة في هذا الملف.

وبنيت عقيدة المرحلة أن غير مسموح تماما أن لا تتمكن الدولة المصرية من حماية مقدراتها دون إسهامات المرأة في عملية إعادة بناء الدولة، كما شملت أركان العقيدة أن الدولة المصرية لا يوجد فيها مكان للرجعية والفكر المتطرف الذي لا يعطي المرأة حقها ويغفل دورها وأهميته.

ويعتبر المجلس القومي للمرأة من أهم آليات المرأة وأكثرها تأثيرا وقوة في مجال تمكين المرأة على المستوى العربي والإقليمي لما حققه خلال السبع سنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة في مجال تمكين وحماية المرأة.

وبعد ثورة 30 يونيو، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ المجلس القومي للمرأة، حيث شمله شأن جميع مؤسسات الدولة بعد ثورة 30 يونيو عملية إعادة نظر في دوره واختصاصاته والمطلوب منه لتحقيق تمكين شامل للمرأة.

وتم إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة في فبراير 2016 وفازت الدكتورة مايا مرسي بالانتخاب بين أعضاء المجلس بمنصب رئيسة المجلس وهى ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب.

آليات عمل المجلس القومي للمرأة

يتكون المجلس القومي للمرأة من 30 عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، لدى المجلس القومي للمرأة 27 فرع بجميع محافظات مصر و17 لجنة متخصصة تضم 350 عضوا من ال خبراء في المجاالت المختلفة.

ويعمل المجلس القومي للمرأة مع 5000 رائدة من رائدات المجلس القومي للمرأة في المحافظات و540 متطوع ومتطوعة.

ولدى المجلس القومي للمرأة منتدى يضم حوالي 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، كما انشأ المجلس القومي للمرأة مكتب لشكاوي المرأة بجميع محافظات مصر ومركز لتنمية مهارات المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

بدأ المجلس القومي للمرأة عمله في 2016 بإعداد رؤية وخطة وكنية لملف المرأة في مصر.

فقد أعد المجلس القومي للمرأة الاستراتيحية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 و تعد مصر هي الدولة األولي

في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة ،

مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع ، و ضرورة تمكينها و قد اعتمد سيادة

الرئيس عبد الفتاح السيسي "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 والتي هي

خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج واألنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

تحتوي الإستراتيجية على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية:

• التمكين السياسي والقيادة

• التمكين االقتصادي

• التمكين االجتماعي

• الحماية

بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة .

وأنشأ المجلس القومي للمرأة مرصد المرأة المصرية (ENOW) لضمان وجود متابعة صارمة لتنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق آلليات الرصد والتقييم، وتتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه.