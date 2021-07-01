تناقضات الدعاة السلفيين

اعتاد الدعاة المحسوبون على الاتجاه السلفي التقليدي، "الذي يُعتبر أحد إفرازات المدرسة الوهابية" منذ عقود، على تبني مواقف يصحبها جدل كبير، وذلك في ضوء تعارض هذه المواقف مع المقولات الرئيسية المكونة لعقل الاتجاه السلفي، فضلاً عن كونها تمثل هدماً لمواقف سابقة لهؤلاء الدعاة أنفسهم في ظروف وحقب زمنية أخرى، ومؤخراً مثلت شهادة الداعية السلفي "محمد حسين يعقوب" أمام المحكمة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"داعش إمبابة"، مثالاً صارخاً على هذه التناقضات، إذ مثلت هذه المحاكمة، التي وصفها البعض بـ"محاكمة الفكر السلفي" وما شهدته من وقائع، صدمة كبيرة لأنصار هذا التيار، فالرجل الذي كان يمثل "النسخة الشعبية" من الخطاب السلفي، والذي كان له آلاف المريدين من أبناء هذا الاتجاه، أعلن أمام المحكمة تبرُّأه من الانتماء للتيار السلفي سواءً على المستوى التنظيمي، بالرغم من عضويته لسنوات فيما يُعرف بمجلس شورى العلماء، أو حتى على المستوى التنظيري، حيث قال إنه خريج "دبلوم معلمين" واإنه ليس من العلماء، ويركز فقط على دعوة "عوام الناس"، وإن الشباب الذين انتهجوا العنف واعتنقوا أفكاراً متطرفة "هو نفسه روج لها في مناسبات عديدة" هم مجموعة من "الجهلة أوصلتهم عقولهم لهذه المرحلة".

تطرح هذه المواقف، التي دائماً ما تصدر عن الدعاة المحسوبين على الاتجاه السلفي، تساؤلات تحاول تشريح هذه التناقضات، والوقوف على طبيعتها ومصدرها، من حيث كونها نتاج "مراجعة" وتحول فكري، أم هي مجرد "مناورة" من هؤلاء للتعايش مع متغيرات وسياق سياسي واجتماعي معين؟

بدايةً يجب التفرقة بين "المراجعة الفكرية" و"المناورة السياسية"، فالمراجعة الفكرية هي عملية تتضمن مسارين متوازيين: الأول هو النقد العميق والجذري لأفكار الماضي وممارساته، والثاني يتمثل في صياغة نسق فكري وأيديولوجي جديد منضبط ومنقطع الصلة بالقديم.

أما المناورة السياسية فتعني تبني مواقف مختلفة ومناقضة للنسق الفكري والاتجاه العام الحاكم لتوجهات فصيل بعينه، بغية التعايش مع واقع سياسي واجتماعي وربما إقليمي معين، أو تحقيق مكاسب ومصالح بعينها، وبالتالي فالتحول هنا غير مُؤسس على تغير حقيقي في المفاهيم والقناعات.

وفيما يتعلق بماهية وطبيعة هذه التناقضات التي تطغى على ممارسات الدعاة السلفيين في ظروف وحقب مختلفة، فبتسليط الضوء على بعض المواقف لهؤلاء يمكن الوقوف على أصل وطبيعة هذه التناقضات، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، موقف داعية كمحمد حسان، الذي كان قبل ثورة يناير 2011 يمتدح الرئيس الراحل "محمد حسني مبارك"، وليس أدل على ذلك من تصريحاته عن مواقف «مبارك» من قضايا الأمة وإفتائه بحرمة التظاهر والخروج على الحاكم، وبعد تنحي الرئيس "مبارك" قال إنه "فرح وهو يشاهد صورة «مبارك» يتم إزالتها؛ لأن الإله هو الرب الواحد، ومبارك كان يُؤله نفسه" ثم قال: «لطالما صرخنا مراراً وتكراراً ولكن هيهات، قلّ من يتعظ وقلّ من يعتبر»، بل إن "محمد حسين يعقوب" نفسه كان دائماً ما يدافع عن الرئيس الأسبق "مبارك" ويصفه بالحكيم، وبعد سقوطه هاجمه ووصفه بالظالم والطاغية الذي عطل تنفيذ الشريعة الإسلامية، وحارب أبناء التيار الإسلامى لخدمة أعداء الدين.

على مستوى أكبر يوجد الدعوة السلفية، التي كان أحد منظريها وهو الطبيب "ياسر برهامي" يقول قبل الخامس والعشرين من يناير، في أكثر من مناسبة منها محاضرة له عن "مناهج التغيير عند السلفيين" عام 2006، إن الآلية الديمقراطية وما يرتبط بها من ممارسات وما ينبثق عنها من مؤسسات سياسية تستند لمبدأ حُكم الشعب، هي "آلية ومؤسسات كفرية"، لكن بالرغم من هذه القناعات الفكرية الراسخة لدى السلفيين إزاء الفكرة الديمقراطية، تحولوا منذ 2011 إلى واحد من أهم الفاعلين في المشهد السياسي، وهو الأمر الذي أحاله الباحث الكبير الدكتور "محمد حافظ دياب"، في كتابه "نقد الخطاب السلفي"، إلى أن هذا التحول نحو ممارسة السياسة مجرد آلية يستهدف منها السلفيون الوصول إلى الحكم، وتطبيق رؤيتهم "الأصولية" في حكم البلاد، بعيداً عن وجود تغير أو مراجعات فكرية جادة مبنية على قواعد منهجية وأُطر فكرية واضحة، تستند إلى معطيات الفقه المقاصدي وفقه المآلات، وبالتالي فالحاصل هو أن التقلب والتغير في المواقف كموايءمة للواقع السياسي هي سمة أصيلة ومكون بنيوي لهذا التيار.

عكست المحاكمة، التي أدارها باقتدار المستشار "محمد السعيد الشربيني"، من جانب انتهازية دعاة الفكر السلفي، ومن جانب آخر حالة الهشاشة وغياب البناء المعرفي المنضبط عند هؤلاء، وهو الأمر الذي يترتب عليه كوارث تبدأ بالتطرف الفكري وتنتهي بالعنف والإرهاب المسلح.