رئيس البرلمان الليبى يصل أثينا فى زيارة رسمية تستمر ليومين

وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية تستمر ليومين، وذلك تلبية لدعوة رسمية تلقاها من نظيره، كونستانتينوس تاسولاس.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، يرافق صالح رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب ورئيس لجنة الداخلية سليمان الحراري، حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة الصداقة الليبية اليونانية .

وأوضح المتحدث أن رئيس البرلمان سيلتقي خلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا، رئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة عددا من اللقاءات من ضمنها، لقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونظيره اليوناني وكذلك رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب بنظيره اليوناني بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

من جهتها، أفادت الخارجية اليونانية بأن صالح سيلتقي غدا في أثينا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، لبحث انتخابات ديسمبر، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة، فيما يواصل ملتقى الحوار الليبي في جنيف، لليوم الرابع على التوالي اجتماعات بحث القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وقد أعلن المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيتش، قبل قليل، عن تمديد الاجتماعات يوما إضافيا.

وشدد كوبيش على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر 2021، مشيرا الى أنه تم تشكيل فريق مصغر للمساعدة على التوصل لحلول توافقية.

ورأت التقارير المختلفة أن ملتقى الحوار الليبي الذي انطلق الاثنين في جنيف بهدف التوصل إلى توافق حول القواعد الدستورية التي سترعى الانتخابات المقبلة لن يتوصل بسهولة إلى إجماع المشاركين؛ حيث كشف أحد أعضاء الحوار في تصريحات إعلامية، أن الوضع مضطرب بين المجتمعين.

واستبعد عضو ملتقى الحوار التوصل لنتيجة في ظل هذا الاختلاف، في حين أفاد موفد "العربية/الحدث"، بانسحاب أعضاء من كتلة إقليم برقة وفازان.

في غضون ذلك، قال السفير الأميركي في ليبيا، إن على ملتقى الحوار إنجاز اتفاق يسمح بإجراء الانتخابات بموعدها.