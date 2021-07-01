الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان الليبى يصل أثينا فى زيارة رسمية تستمر ليومين

عقيلة صالح يصل أثينا
عقيلة صالح يصل أثينا

وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية تستمر ليومين، وذلك تلبية لدعوة رسمية تلقاها من نظيره، كونستانتينوس تاسولاس.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، يرافق صالح رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب ورئيس لجنة الداخلية سليمان الحراري، حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة الصداقة الليبية اليونانية .

وأوضح المتحدث أن رئيس البرلمان  سيلتقي خلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا، رئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

 كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة عددا من اللقاءات من ضمنها، لقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونظيره اليوناني وكذلك رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب بنظيره اليوناني بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

من جهتها، أفادت الخارجية اليونانية بأن صالح سيلتقي غدا في أثينا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، لبحث انتخابات ديسمبر، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة، فيما يواصل ملتقى الحوار الليبي في جنيف، لليوم الرابع على التوالي اجتماعات بحث القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وقد أعلن المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيتش، قبل قليل، عن تمديد الاجتماعات يوما إضافيا.

وشدد كوبيش على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر 2021، مشيرا الى أنه تم تشكيل فريق مصغر للمساعدة على التوصل لحلول توافقية.

ورأت التقارير المختلفة أن ملتقى الحوار الليبي الذي انطلق الاثنين في جنيف بهدف التوصل إلى توافق حول القواعد الدستورية التي سترعى الانتخابات المقبلة لن يتوصل بسهولة إلى إجماع المشاركين؛ حيث كشف أحد أعضاء الحوار في تصريحات إعلامية،  أن الوضع مضطرب بين المجتمعين.

واستبعد عضو ملتقى الحوار التوصل لنتيجة في ظل هذا الاختلاف، في حين أفاد موفد "العربية/الحدث"، بانسحاب أعضاء من كتلة إقليم برقة وفازان.

في غضون ذلك، قال السفير الأميركي في ليبيا، إن على ملتقى الحوار إنجاز اتفاق يسمح بإجراء الانتخابات بموعدها.

المستشار عقيلة صالح ليبيا اليونان أثينا زيارة رسمية اجراء الانتخابات العلاقات الثنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

«تقلبات جوية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

«علمية كورونا»: 3 سلالات للفيروس في مصر ليس من بينها «دلتا» الهندية

بعد واقعة طالب «الطب».. «الدستور» تخترق «مافيا» تزوير الشهادات الدراسية

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 1-7-2021.. عيار 21 يرتفع

استقالات جماعية لأمانات الإعلام والتواصل الاجتماعي والعلاقات العامة بـ«الحركة الوطنية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان تعميق الحوار الاستراتيجى