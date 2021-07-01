سوريا والجزائر تؤكدان أهمية توحيد الموقف العربى فى مواجهة تحديات المنطقة

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور فيصل المقداد مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، تطورات الأوضاع في المنطقة العربية والعالم والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.



وأكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي وفقا لوكالة الأنباء السورية الخميس، أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية لتأمين موقف عربي موحد وقوي في مواجهة مختلف التحديات التي تستهدف المنطقة العربية وصولاً لإفشال كل المشاريع الرامية إلى تهديد المصالح العربية المشتركة ولفرض واقع لا يتناسب مع إرادة الشعوب العربية حيث كانت وجهات النظر متطابقة فيما يتعلق بأهمية إعادة العلاقات العربية- العربية إلى وضعها الطبيعي وبالشكل الذي يسمح بتوحيد الجهود لإفشال كل المشاريع المعادية للأمة العربية.



أشار وزير الخارجية السوري إلى دعم السوريين للإخوة الجزائريين في إنجاز استحقاقاتهم الدستورية وتعزيز إمكانيات بلدهم لما فيه قوة وازدهار الجزائر.

وشدد فيصل المقداد على إصرار سوريا على مكافحة كل أشكال الإرهاب وصولاً لتحرير كامل أراضيهم منها واستعادة الأمن والاستقرار إليها، موضحا أن سوريا ترفض أي انتهاك لحدودها ولسيادتها من أي جهة كانت وتحت أي ذريعة وهي الأحرص على إيصال المساعدات لمواطنيها أينما كانوا شريطة ضمان وصولها لمستحقيها وعدم استغلالها من قبل الإرهابيين لإطالة أمد الحرب على سوريا.

بدوره، أكد صبري بوقدوم وزير الشئون الخارجية الجزائري، أهمية تعزيز العلاقات مع سوريا، مجدداً التعبير عن وقوف الجزائر إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب ودعمها الجهود التي تقوم بها لاستعادة الأمن والاستقرار إلى كل أراضيها.

وأعرب وزير الشئون الخارجية الجزائري، عن استعداد الجزائر للتنسيق مع سوريا في مختلف المجالات وتعزيز التشاور والتنسيق المتبادل بين البلدين على المستويات كافة سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو بتطورات الأوضاع في المنطقة.