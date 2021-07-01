وزير الطيران المدنى يهنئ العاملين بتجديد الاعتماد الأوروبى EASA

هنأ الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتياز الشركة تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على مقرها بمطار القاهرة الدولي ومحطتي الصيانة اليومية بمطاري الأقصر والغردقة الذي أثمر التفتيش عن تجديد الاعتماد وإضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للاعتماد الدولي وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المعتمدة التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية التي تهدف لتوسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم .

وأكد وزير الطيران اهتمام الوزارة وجميع شركاتها وهيئاتها التابعة بالالتزام بتطبيق كافة المعايير الدولية في مجال صناعة النقل الجوي والحصول على كافة الشهادات والاعتمادات الدولية التي تتيح لشركات الوزارة تقديم خدماتها المختلفة داخل مصر وخارجها وفقا للمعايير الدولية وبما يليق بمكانة مصر وريادتها في صناعة الطيران المدني عربيا وإقليميا ودوليا.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول فصل الصيف.