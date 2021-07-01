رئيس وزراء باكستان: لن نقبل بأى ضغوط لتغيير علاقاتنا مع الصين

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أن بلاده لن تقبل أي ضغوط لتغيير أو خفض علاقاتها مع الصين لأنها دائما تقف بجانبها في كل الأوقات الصعبة.

وقال عمران خان، في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، الخميس في نسختها باللغة الإنجليزية إنه إذا تم الضغط على باكستان لتغيير علاقاتها أو تقليص علاقاتها مع الصين فلن يحدث ذلك، مضيفا أن العلاقة بين باكستان والصين عميقة للغاية فهي ليست فقط بين الحكومتين، ولكنها علاقة بين الشعبين.

أشار إلى التحالف الإقليمي الذي ترعاه الولايات المتحدة ويشمل الهند واثنين من الدول الأخرى، معتبرًا أنه جزء من التنافس بين القوى العظمى في المنطقة والذي يمكن أن يسبب المشكلات.

وأوضح: أن باكستان تعتقد أنه من الظلم الشديد أن تطلب الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى من دول مثل باكستان أن تنحاز لها، وقال "لماذا علينا أن ننحاز، يجب أن تكون لدينا علاقة جيدة مع الجميع"، لافتًا إلى أن التنافس بين الصين والولايات المتحدة يثير قلق العالم لأنه قد يقسم العالم تماما مثل الحرب الباردة.

أوضح خان أنه عندما كانت باكستان في مأزق سياسي أو دولي أو كانت في صراعات مع دول مجاورة، كانت الصين دائما تقف إلى جانبها، وأكد أن الشعب الصيني له مكانة خاصة في قلوب الشعب الباكستاني، مؤكدًا أن باكستان والصين تتمتعان بعلاقة خاصة للغاية امتدت على مدى 70 عاما من الصداقة ولا شيء يمكن أن يغير هذه العلاقات التي خضعت لاختبار الزمن.



وذكر عمران خان أن الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني هو أكبر شيء يحدث في باكستان حيث يتحرك مستقبلها الاقتصادي، معلنًا أنه يتطلع، أيضًا، إلى زيارة الصين قريبا لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.

جاءت هذه التصريحات بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الباكستانية - الصينية، وكذلك الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.