التحقيق فى وفاة «مليونير الزاوية» داخل محبسه بعد قتل نجله

تباشر نيابة الزاوية الحمراء الجزئية التحقيق في وفاة مليونير الزاوية الحمراء، المتهم بقتل نجله بسبب خلافات مالية، داخل محبسه، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات، برئاسة المستشار أشرف الأزهري، وكيل النائب العام، أن الأب المتهم يعمل في مجال الخراطة منذ سنين، وكوَّن ثروة كبيرة من خلال مجال عمله، وعقب نشوب خلافات مالية بينه وبين نجله أشهر في وجهه سلاحا ناريا وأطلق صوبه 6 طلقات نارية فسقط قتيلًا.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وفحص السلاح المستخدم في الحادث لبيان وجود ترخيص من عدمه، و بيان إذا كان هو السلاح الذي استخدمه المتهم أم أنه سلاح آخر، والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء الأطباء الشرعيين من عملهم.

وتبين من التحريات أن المتهم ارتكب الجريمة، فجرا، داخل منزله بشارع الشركات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، باستخدام سلاح ناري "طبنجة" وصوب تجاه ابنه وأطلق عليه 6 رصاصات أسقطته قتيلًا في الحال.

- أقوال الشهود

وتوصل رجال المباحث لشهود العيان الذين أكدوا أن المتهم ونجله المجني عليه دائما الشجار، وفي الساعات الأولى من صباح يوم الواقعة سمعوا صوت إطلاق نار، وعلى الفور هرول الجميع إلى مكان صوت الطلقات وشاهدوا المجني عليه سقط وسط بركة من الدماء.

- معاينة النيابة

وتم العثور على جثة ذكر في العقد الرابع من العمر، وبفحص بياناته تبين أن الجثة لـ "أ أ."، 42 سنة، حاصل على دبلوم فني تجاري، ملقاة على سلالم منزله وسط بركة من الدماء، ومصاب بعدد من الطلقات بعضها دخول وخروج ورصاصات أخرى استقرت في جسده.

وكان أهالي الزاوية الحمراء تقدموا ببلاغ إلى قسم الشرطة بالعثور على جثة شخص يبلغ من العمر 42 عامًا، ودقائق معدودة وكان ضباط المباحث في مسرح الواقعة، وتم ضبط المتهم «أ. م» في العقد التاسع من العمر، ومقيم في العقار ذاته ممسكا بسلاح ناري، والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وبفحص الجثة تبين إصابة المجني عليه بـ6 طلقات نارية في الصدر.