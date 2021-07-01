الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تطعيم مليون و844 ألفًا و651 تونسيًا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

حملة التطعيم ضد كورونا
حملة التطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس، أن مليونًا و844 ألفا و651 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) حتى أمس من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس.

وأوضحت الوزارة، حسب بيان على الصفحة الرسمية، أن عدد الذين تم تطعيمهم أمس الأربعاء بالجرعة الأولى بلغ 23 ألفا و220 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية، مؤكدة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 553 ألفا و795 شخصا.

أضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس 2 مليون و917 ألفا و413 شخصا.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".

الصحة التونسية كورونا فيروس كورونا إيفاكس الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

«تقلبات جوية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

«علمية كورونا»: 3 سلالات للفيروس في مصر ليس من بينها «دلتا» الهندية

بعد واقعة طالب «الطب».. «الدستور» تخترق «مافيا» تزوير الشهادات الدراسية

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 1-7-2021.. عيار 21 يرتفع

استقالات جماعية لأمانات الإعلام والتواصل الاجتماعي والعلاقات العامة بـ«الحركة الوطنية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان تعميق الحوار الاستراتيجى