الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد أزمة وزير الدفاع.. مباحثات بين المنفى ورئيس حكومة الوحدة الليبية بطرابلس

محمد المنفي والدبيبة
محمد المنفي والدبيبة

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي، الخميس، في العاصمة طرابلس، اجتماعاً تشاورياً برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

أوضح المجلس الرئاسي في بيان مساء اليوم، أن الاجتماع تناول مستجدات العمل في ملف الكهرباء والطاقة وملف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتدابير الصحية، وعدداً من الملفات الخدمية، كما تناول اجتماع المجلس متابعة عدد من الملفات ذات العلاقة بالسياسة الخارجية الليبية.

يأتي اللقاء بعد خلافات بين المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة بسبب طلب الأول من الدبيبة تسمية وزيرا للدفاع وإحالته إلى مجلس النواب ليوافق عليه بحلول الأحد المقبل، إلا أن الأخير رفض وأكد أن تسمية الوزير حق لرئيس الحكومة فقط.

اجتماع موسع للمجلس الرئاسي   

 وإلى جانب ذلك عُقد الخميس اجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، ورئيس جهاز المخابرات اللواء حسين العائب، وممثلون عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات الصلة.

وقد ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية، ومن بينها ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، حيث طالب المجلس الرئاسي تقديم تقرير مفصل عنها في كل الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات، إضافة لاستعراض القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، حيث نوقشت آليات وسُبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي فيها حفاظاً على الأموال والأصول الليبية.

المجلس الرئاسى الليبى حكومة الوحدة الوطنية محمد المنفى عبد الحميد الدبيبة ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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