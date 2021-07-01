لافروف يبدأ جولة سريعة إلى إندونيسيا وبروناى ولاوس الأسبوع المقبل

يقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بجولة تشمل إندونيسيا وبروناي وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بدءًا من 5 إلى 8 يوليو الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان أوردته وكالة أنباء تاس على نشرتها الإنجليزية، إن لافروف سيلتقى في بروناي يوم الخامس من يوليو، مع سلطان بروناي، وفي السادس من يوليو، سيلتقي لافروف في جاكرتا، الرئيس الإندونيسي، ويجري محادثات مع وزير الشئون الخارجية. وفي السابع من يوليو، سيلتقي لافروف برئيس لاوس، ورئيس وزراء البلاد، بالإضافة إلى إجراء محادثات مع وزير الخارجية.

في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي الخلاف القائم بين بلدها ومصر من جانب وإثيوبيا من جانب آخر بشأن سد النهضة.

وذكرت الخارجية الروسية أن الوزيرين خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم الخميس تبادلا الآراء بشأن الملفات الإقليمية الملحة، ومنها الوضع حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وتابعت الوزارة أن لافروف شدد على ضرورة تفعيل العملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا بهدف تسوية الخلافات المتبقية في أسرع وقت ممكن مع مراعاة مصالح جميع الدول المنخرطة، بناء على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وتابع البيان "في هذا السياق تمت الإشارة إلى جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي بغية إيجاد حلول مقبولة لكافة الأطراف من أجل تسوية جميع المشاكل القائمة".

كما ناقش الوزيران ضرورة تفعيل الاتصالات الثنائية بين روسيا والسودان بغية تنسيق الخطوات الرامية إلى تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هذه الأهداف ستطرح على أجندة الزيارة القائمة للسيدة المهدي إلى روسيا، كما أشار الطرفان إلى أهمية دور اللجنة الحكومية المشتركة الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الروابط بين أوساط الأعمال في البلدين.