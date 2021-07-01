الزراعة تواصل حملاتها على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية

واصلت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية وتحرير محاضر للمخالفين.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكـز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقال تقرير لوزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن مديريات الطب البيطري بالمحافظات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية شنت حملة في محافظات (الشرقية، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الفيوم، المنوفية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيليـــــة، القليوبية، البحر الأحمر، القاهرة، قنا) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على مراكز لبيع وتــــداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 48 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر.

وقال التقرير إنه تم عمل المحاضر اللازمــــــة بالمخالفات، وقد أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 10 قرارات ادارية لأغـــــلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 20 منشأة بيطـــــــرية بمحافظات، الشرقية، والمنوفية، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والبحيرة، وقنا، و تم عمل 9 محاضر ادارية بمحافظات: القليوبية، وبنى سويف، والقاهرة، والمنوفية، وتم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد 21 مركزا بيطريا مخالف بمحافظات: كفر الشيخ و بنى سويف، والفيوم، والدقهلية.

وأكد التقرير أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المستوردة و المنتجة محليا سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.