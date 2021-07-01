الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة تواصل حملاتها على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية

السيد القصير
السيد القصير

واصلت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية وتحرير محاضر للمخالفين.
وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكـز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقال تقرير لوزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن مديريات الطب البيطري بالمحافظات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية شنت حملة في محافظات (الشرقية، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الفيوم، المنوفية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيليـــــة، القليوبية، البحر الأحمر، القاهرة، قنا) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على مراكز لبيع وتــــداول الادوية واللقاحات في المحافظات  وتم رصد 48 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر.

وقال التقرير إنه تم عمل المحاضر اللازمــــــة بالمخالفات، وقد أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 10 قرارات ادارية لأغـــــلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 20 منشأة بيطـــــــرية بمحافظات، الشرقية، والمنوفية، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والبحيرة، وقنا، و تم عمل 9 محاضر ادارية بمحافظات: القليوبية، وبنى سويف، والقاهرة، والمنوفية، وتم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد 21 مركزا بيطريا مخالف بمحافظات: كفر الشيخ و بنى سويف، والفيوم، والدقهلية.

وأكد  التقرير أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المستوردة و المنتجة محليا سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

الزراعة تواصل حملاتها على أسواق ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

الباز يكشف: لماذا قال الرئيس السيسى «ماشى بكرم ربنا»؟

تشكيل الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى

«تقلبات جوية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

«علمية كورونا»: 3 سلالات للفيروس في مصر ليس من بينها «دلتا» الهندية

المركز الثقافى الروسى ينظم اللقاء الأول للنادى الإعلامى بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته