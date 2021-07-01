الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: 7 آلاف و554 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة تقفز إلى 1.353 مليون حالة

كورونا في بالعراق
كورونا في بالعراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 7 آلاف و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الماضية و30 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، الخميس، أن 4 آلاف و593 حالة تماثلت للشفاء، في حين بلغ عدد متلقي اللقاح خلال يوم واحد 28 الفا و365 شخصًا.

وأشارت الصحة العراقية إلى أن إجمالي الاصابات في عموم العراق ارتفع الى مليون و353 ألفا و458 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الكلي 17 الفا و216 حالة. 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

الصحة العراقية كورونا فيروس كورونا الوفيات الصحة العالمية

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