الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار القاهرة يستقبل رحلة قطرية إضافية

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي عن وصول رحلة جوية دولية إضافية قادمة من مطار الدوحة الدولي، مساء اليوم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن السلطات المختصة بغرفة عمليات مطار القاهرة الدولي تلقت إخطارا من شركة الخطوط الجوية القطرية يفيد بتسيير رحلة جوية دولية إضافية عبر الشركة الوطنية القطرية قادمة من الدوحة رحلة رقم QRI305، في تمام الساعة 22.50 مساء اليوم من طراز B777، وعلى متنها 300 راكب من مختلف الجنسيات.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر إقلاع الطائرة متوجهة لمطار الدوحة الدولي في تمام الساعة 1.15 صباح يوم غد الجمعة، وعلى متنها 140 راكبا من مختلف الجنسيات، رحلة رقم QRL306.

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