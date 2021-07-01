السودان لـ روسيا: نحرص على حل خلاف سد النهضة «وديًا»

بحثت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، الخميس، مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وتعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد.

وقدمت مريم، خلال اتصال هاتفي أجرته بنظيرها الروسي شرحًا مفصلا عن موقف السودان حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والأسباب التي دعته إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الأزمة، معبرة عن تطلعها إلى دعم روسيا بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن لموقف السودان ولحث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني بشكل أحادي لما يمثله من تهديد لسلامة الملايين من المواطنين السودانيين وسلامة المنشآت الحيوية بالسودان، ولاستنئناف المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الاطراف في إطار زمني محدد يتفق عليه الاطراف الثلاثة، مؤكدة حرص بلادها على حل الخلاف وديًا واقرار الأمن والسلم في الإقليم.

من جانبه، رحب سيرجي لافروف بالزيارة المرتقبة لمريم المهدي إلى روسيا لبحث كافة أوجه التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. وأكد دعمه لحل الخلاف بشأن سد النهضة ودياً، من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.