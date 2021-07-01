إطلاق مبادرة للتوعية والتثقيف البيئى فى القليوبية

أطلقت إدارة تنمية البيئة وخدمة المجتمع (مبادرة التوعية والتثقيف البيئي) بتوجيهات من الدكتور محمد جمال الدين عبدالعزيز عميد المعهد وتحت إشراف الدكتورة منى هدهد مدير إدارة البيئة وخدمة المجتمع بمشاركة 25 طالبا وطالبة من أعضاء جماعة أصدقاء البيئة وتهدف المبادرة الي توعية المواطنين في الشارع البنهاوي وتوزيع منشورات التوعية البيئية على المواطنين وتوزيع الكمامات للحفاظ علي صحة المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

حيث قام فريق أصدقاء البيئة برفع الروح المعنوية لعامل النظافة وأنهم الأساس في الشارع المصري وعدم تواجدهم في الشارع يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض وقاموا بتوعيتهم وتوزيع الورود والهدايا العينية عليهم وبث روح المحبة والتواضع ورسم البسمة على وجوههم وحثهم في الحفاظ على البيئة وإظهار المظهر الجمالي.

وفى سياق متصل عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، والأمناء المساعدين.

وقدم "الجيزاوى" باسم مجلس وأسرة جامعة بنها التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والتي ستظل عنوان لإرادة المصريين وتأكيدا على إصرارهم في الحفاظ على هويتهم والعبور بالوطن نحو مستقبل أفضل.

كما وجه الشكر إلى عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية والإدارية والعاملين بالجامعة على الجهود المبذولة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والخروج بها بشكل منظم، موجها بمتابعة أعمال التصحيح وسرعة إعلان النتائج خلال شهر يوليو المقبل خاصة فيما يتعلق بنتائج السنوات النهائية.

كما وجه "الجيزاوي" الشكر أيضا لنواب رئيس الجامعة وجميع القيادات على المستوى الأكاديمي والإداري وكل من شارك في فعاليات تنظيم المهرجان الرياضي الأول الذي نظمته الجامعة على هامش افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتطوير ملاعب الجامعة ونادي أعضاء هيئة التدريس وتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية والمكتبة المركزية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ القليوبية وأعضاء الاتحاد الرياضي المصري.

كما وجه القائم بأعمال رئيس الجامعة الشكر الى الأستاذة فاتن خربوش أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لبلوغها السن القانونية وذلك تقديرا لجهودها المبذولة خلال فترة عملها في الجامعة.

وأشاد الجيزاوي خلال الجلسة بالإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمراكز التي خصصتها الجامعة لهذا الغرض، موجها باستمرار التطعيم حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين وكافة العاملين من الحصول على التطعيم حفاظا على سلامتهم.