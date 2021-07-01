الطاقم الطبي بمستشفى النساء بمطروح ينقذ حياة ثلاثينية توفي جنينها داخل الرحم

نجح الطاقم الطبي في مستشفى النساء والتوليد بمطروح، اليوم الخميس، في إنقاذ حياة سيدة توفي جنينها داخل الرحم، وتم إجراء جراحة عاجلة لإيقاف النزيف، لإنقاذ حياة السيدة.



وقال الدكتور مبروك سالم مدير إدارة المستشفيات، إنه بناء على توجيهات الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور محمد على وكيل المديرية بسرعة التدخل لإنقاذ الحالة، تم استدعاء استشاري نساء وتوليد وأخصائي الجراحة العامة لمناظرة حالة عالية الخطورة.

وأوضح أن الحالة لسيدة تبلغ من العمر 35 عاما من مدينة برانى حامل في جنين متوفي في الشهر التاسع وتعاني نزيف حيث تم توفير أكياس الدم والبلازما للمريضة قبل إجراء العملية.



وأضاف أنه تم تكليف الدكتور عادل السنهوري استشاري النسا لمناظرة الحالة وتم إجراء عملية تفريغ وتنظيف للحالة لإيقاف النزيف، وتم إنقاذ حياتها.



وقدم مدير إدارة المستشفيات الشكر الي الفريق الطبي من الأطباء والتمريض وفريق الطوارئ والخدمات المعاونة على حسن أداء الواجب وسرعة إنقاذه لحياة الحالة دون تردد.

وكانت وضعت سيدة مصابة بفيروس كورونا وتبلغ من العمر 22 عاما، مولودتها الأولي، في ولاده طبيعية، عقب دخولها عناية العزل داخل مستشفى مطروح العام.



وقال الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام خلال حديث سابق لـ"الدستور، أن استقبلت مستشفى مطروح العام سيدة حامل بحاله غير مستقرة وتبلغ من العمر 22 عاما مصابة بفيروس كورونا المستجد محولة من مستشفى الصدر.



وأوضح أنه تم علي الفور حجزها في عناية مستشفى مطروح العام واستدعاء أخصائي نساء وتوليد واعطاءها البروتوكول الخاص بمرضى كورونا، مشيرا إلي أنه تم إجراء أشعة تليفزيونية على البطن وأشعة دوبلر على شرايين وأوردة الساقين أكثر من مرة تحسباً لوجود تجلطات داخل الأوعية الدموية.



وأضاف أنه في الساعة السابعة صباحا وضعت السيدة مولودتها الأولي في ولادة طبيعية ودون حدوث أي مضاعفات، مشيرا إلى أنه تم على الفور دخول المولودة لقسم حديثي الولادة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الأم والمولودة بحالة جيدة ومستقرة وتتم متابعتهما لحظة بلحظة.