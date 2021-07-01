الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على صاحب محل كوافير و2 آخرين للنصب على أصحاب محال الذهب بشبين القناطر

القبض على صاحب محل
القبض على صاحب محل كوافير

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية عن القبض على صاحب محل كوافير و2 آخرين للنصب على أصحاب محال الذهب بشبين القناطر من خلال بيع مصوغات مقلدة ومزورة على أنها قطع ذهبية حقيقية، تم التحفظ على المضبوطات، تولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مباحث مركز شبين القناطر يفيد تلقي بلاغ من هيثم منصور زيدان صاحب محل مجوهرات زيدان بشبين القناطر، يفيد بضبط 3 أشخاص وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة وقيامهم بالنصب على أصحاب محلات الذهب وبيعها على أنها حقيقية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية و تم ضبط "سمية ج. ر" صاحب محل كوافير، ومقيمة الزاوية الحمراء بالقاهرة، و"نسمة. ح. ع" مقيمة محافظة الفيوم، "سامح ص. ز" ومقيم زاوية الحمراء القاهرة، وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة، عبارة عن عدد من الدبل ودلايات ذهبية ومبالغ مالية ودفاتر فواتير لمحلات بيع ذهب مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وفى سياق متصل تمكنت مباحث التموين ومديرية أمن القليوبية من ضبط بدال تمويني يقوم بالاستيلاء على السلع التموينية وتخزينها وعدم صرفها لحائزي البطاقات التموينية بغرض بيعها في السوداء وضبط الأجهزة الأمنية بحوزته طن سكر و240 عبوة زيت طعام " تمويني" وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير امن  القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد قيام حملة تموينية استهدفت بدال تمويني توصلت التحريات الى قيامة بحجب السلع التموينية المخصصة ربطا على البطاقات التموينية حيث تم ضبط 1 طن سكر و240 عبوة زيت طعام تمويني قام المتهم  بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة  وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية شبين القناطر مديرية أمن القليوبية صاحب محل مصوغات ذهبي محلات الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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