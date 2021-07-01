الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعفان: نسعى للانتهاء من التحول الرقمي لتقديم خدمة أفضل للمواطن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا الآن نحو التحول الرقمي، وفي هذا الإطار، فإن الوزارة تسعى للتحول الرقمي لإنجاز كافة الأعمال والحصول عليها بسرعة ويسر، لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال منحة مقدمة من شركة هواوي لتطوير مركز المعلومات الخاص بالوزارة، وتجهيز وتطوير الداتا سنتر بأحدث الخوادم وأجهزة حفظ البيانات والأجهزة الخاصة بربط الشبكات، وإنشاء شبكة متكاملة لربط جميع العاملين في الوزارة بالداتا سنتر باستخدام كابلات الألياف الضوئية  UTP.

ويتم تحويل نظم العمل في كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج -  التشغيل بالداخل - راغبي العمل - العمالة غير المنتظمة - تراخيص عمل الأجانب - شركات إلحاق العمالة - التشغيل بالخارج -  التدريب المهني - التدريب الإداري  - السلامة والصحة المهنية - رعاية القوى العاملة  - العلاقات الخارجية.

كما يتم رفع كفاءة نظم تأمين المعلومات من خلال المنحة المقدمة من  شركة  هواوي لتوريد النظم المطلوبة وجاري حالياً تنفيذها ، وإعداد نظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهني بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها في حالات الكوارث (مثال ذلك: مرض كورونا، وإعداد صفحة جديدة للوزارة يُمكن من خلالها خروج خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية بصورة مؤقتة.

وجاري الانتهاء من إعداد 3 خدمات جماهيرية  لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى، بالتعاون مع "برنامج الغذاء العالمي" على إطلاق قاعدة بيانات جغرافية تنتهي بتقرير لدراسة معدل كفاءة العمل في كافة القطاعات لتكون دُعامة في إتخاذ القرار، وإبرام عدد من البروتوكولات مع مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات بغرض توفير 40000 متدرب لتغطية احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي من خلال منح دورات تدريبية بشهادات معتمدة مجانية للمتدربين.

كما يتم ربط  مديريات القوى العاملة من خلال بنية تحتية متكاملة تشمل المديريات والمكاتب التابعة لها و التي تتضمن 18 مديرية قوى عاملة تم ربطها بالكامل من أصل 27 مديرية تم ربط ديوان عام المديرية وجارى العمل على تجهيز احتياجات الربط للمكاتب المتبقية.

محمد سعفان وزير القوى العاملة الدولة المصرية التحول الرقمي خطة التنمية المستدامة 2030 تطوير البنية التحتية الرقمية

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