منحة لـ55 من طلاب الإعدادية الملتحقين بالثانوية العامة في اللغة الإنجليزية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة على أهمية دور كافة المؤسسات والبرامج التي تهدف إلى تنمية المهارات لدى النشء والشباب وصقل تلك المهارات وبناء الهوية والشخصية المصرية وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات وحمل لواء البناء والتنمية والمستقبل.

وأشار إلى التعاون مع المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية "اتجاه" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لتنفيذ برنامج منحة بريدچ (Bridge)، وهي منحة تأهيلية للطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية 2021/2022.

وفى ذات السياق عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اجتماع تنسيقي مع وفد من مؤسسة اتجاه بحضور كل من النائبة هيام الطباخ والنائبة رحاب عبد الغنى أعضاء مجلس النواب ومديري مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بالبحيرة لتقديم المؤسسة منحة بريدج التأهيلية بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وتهدف المبادرة الى تطوير مهارات الطلاب المقبولين بالمنحة في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وتنمية وبناء قدراتهم الشخصية والقيادية لتمكينهم من الحصول على منح دراسية بالجامعات المتميزة داخل أو خارج مصر وتعزيز المهارات الشخصية والحياتية ومهارات القيادة ومهارات المشاركة المجتمعية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن تطوير مهارات التعلم عن بعد عن طريق برنامج تعليمي يشمل جلسات تدريبية داخل المحافظة وعبر الإنترنت، ويستفيد من المنحة عدد 55 طالب من طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة الذين سيلتحقون بالثانوية العامة.

وللتقديم للمنحة من خلال الاستمارة عبر الرابط التالي: www.etijah.org/bridge، والتقديم مستمر حتى 15 من يوليو الجاري.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة للمساهمة في تطوير أداء طلاب الشهادة الإعدادية وتنمية مهاراتهم في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وتنمية وبناء قدراتهم الشخصية والقيادية والمهارات الشخصية الطلاب والطالبات.