نائب رئيس مدينة المنيا يتابع انتظام العمل بنقاط تحصيل المواقف بطريق مصر أسوان

تابع اليوم الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا انتظام العمل بنقاط تحصيل مشروع المواقف بطريق مصر أسوان في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا بتكثيف جولات المتابعة على مدار اليوم لتحقيق أكبر قدر من الانضباط في أداء المهام والتكليفات فضلا عن التوجيه بدورية الجولات الميدانية لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة والمواقف، وانتظام العمل بالمشروعات بالقري والأحياء.

وتفقد نائب رئيس المدينة خلال جولته أعمال صيانة ونظافة ميدان بالاس بحي شمال المنيا ووجه رئيس الحي بتكثيف أعمال النظافة وعمل صدادات وشبك حديد يحول دون إصابة الأطفال ومنع أي إخطار محيطه بهم عن طريق تامين مصادر الكهرباء وتغطية فتحات الكهرباء وعمل سلك شبك لمصدر مياه النافورة.

كما وجه قسم الكهرباء بزيادة كشافات الإنارة لإظهار الميدان بجماله ومكانته المعهودة كونه مقصد للأهالي وأبناء مدينة المنيا.

وقام قياتي أثناء تواجده بطريق مصر أسوان بتنبيه المواطنين والركاب والسائقين بأهمية الالتزام بارتداء الكمامة كأحد أهم موانع انتشار عدوي فيرس كورونا مؤكدا لهم بان المخالف لهذه الإجراءات هو الخاسر الأول وأن الدولة تولي الاهتمام الأكبر لمنع وانحسار انتشار الفيروس من خلال سن بعض القوانين والإجراءات الملزمة حفاظا علي الصحة العامة ومنعا لانتشار الامراض.

من جانبه أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا علي أهمية المتابعة الدائمة والمستمرة في كافة المجالات سواء الانضباط الإداري أو النظافة ورفع المخلفات والتراكمات والقمامة مع متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء وفي مقدمتها ارتداء الكمامة وضرورة الارتقاء بمنظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية والطرق، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين حتي يشعروا بالرضا عن ما يتم تقديم.

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