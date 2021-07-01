«الزراعة ومحافظة القاهرة» يفتتحان إدارة بيطرية جديدة بمدينة بدر

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة بافتتاح الإدارة البيطرية الجديدة بمدينة بدر، وتم تعيين مجموعة من أفضل أطباء المديرية في الإدارة وعلى رأسهم الدكتورة أسماء أنيس مدير الإدارة.

ووجه «زينهم» الشكر لرئيس جهاز المدينة ورئيس مجلس الأمناء لما قدموه من مساعدات فى تجهيز وإنشاء الإدارة البيطرية ودعم الأطباء وتشجيعهم لأداء واجبهم الوطنى فى المدينة من حيث الرقابة الصحية على اللحوم ومصنعاتها ورفع الوعى الصحى لدى المواطنين بالإضافة إلى رعاية وعلاج الحيوانات وندوات الإرشاد والتوعية.

وأوضح أهمية دور الطبيب البيطرى فى المجتمع ودوره الهام فى الحفاظ على صحة المواطنين عن طريق مجالاته المختلفة التى ستقدم من خلال الإدارة البيطرية وهى (أعمال التفتيش والرقابة الصحية على منافذ بيع اللحوم والدواجن ومحلات الجزارة والأسواق والمحلات، والرعاية الطبية للحيوانات الأليفة وترخيص وتطعيم هذه الحيوانات، والإرشاد والتوعية) حيث يقوم الأطباء بعمل ندوات تثقيفيه لنشر الوعى الصحى للمواطنين عن سلامة الغذاء والوقاية من الأمراض المعدية والمشتركة، ومشاركة الجهاز فى تنفيذ شكاوي المواطنين من الكلاب الضالة مع الحفاظ على التوازن البيئي بالمدينة.

وأشار إلى الاستعدادات الخاصة قبل حلول عيد الأضحى المبارك من تكثيف للحملات لفحص الحيوانات المذبوحة وضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين،ومدير الطب البيطري بالقاهرة، مؤكدا على تشديد الرقابة الكامله على منافذ بيع السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني ومنع الذبح خارج المجازر الحكومية ووصول غذاء آمن للمستهلك.

وأوضح أهمية الإدارة البيطرية فى مثل هذة المدن الجديده وقامت بشرح مفصل لكل قسم من أقسام الإدارة وما هى الخدمات التى تقدمها الإدارة للمواطنين.

وقام الدكتور أيمن حسن بإلقاء الضوء على أهمية الدور الهام لرعاية الحيوانات الأليفة وما ينعكس منه على صحة الإنسان وأيضآ أهمية ذبح الحيوانات داخل المجاز الحكومية.