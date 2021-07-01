الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: لجنة لمتابعة شكاوى الفصل التعسفي أثناء أزمة كورونا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه في مجال جهود الوزارة في التصدي لتداعيات أزمة جائحة كورونا، تم حظر فصل العمالة أثناء الجائحة، وتشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية المختصين بالوزارة لمتابعة شكاوى الفصل التعسفي والعمل على حلها أولا بأول، وإضافة مادة في القانون رقم 24 لسنة 2020 يشترط للاستفادة من دعم الدولة لأصحاب الأعمال لمواجهة فيروس كورونا عدم الاستغناء عن كل أو بعض العمالة وعدم المساس بأجورهم مما كان له بالغ الأثر في استقرار علاقات العمل في العديد من المنشآت.

وأضاف الوزير أنه تم إصدار كتب دورية تم تعميمها على مواقع العمل والإنتاج بحرمان أصحاب الأعمال من كافة أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة حال فصل العمال لديهم أو حرمانهم من الأجر، وإجراء حملات تفتيشية بالمديريات للتحقق من استقرار علاقات العمل ما يقارب 9 آلاف حملة لنحو 79 ألفا و 546 منشأة، ومتابعة العمالة في مواقع العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء أزمة كورونا.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وغرف عمليات مماثلة لها بكل مديرية على مستوى الجمهورية  للمتابعة الدورية والوقوف على أخر المستجدات  أولا بأول، وتم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في 83 ألفا و229 منشأة على مستوى الجمهورية لحماية العمالة من مخاطر التعرض للفيروس.

وتم إعداد وتوزيع 2000 بوستر على المنشآت للتوعية بإجراءات الوقاية من  فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) على المنشآت كثيفة العمالة  على مستوى الجمهورية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديريات، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وإعداد دليل استرشادي عن إجراءات السلامة والصحة المهنية للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد،   وتم طباعة وتوزيع 30 ألف نسخة على المنشآت، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما تم نشره على جميع وسائل التواصل الإلكتروني والمواقع الإخبارية وموقع الوزارة. 

كما يتم التنسيق المستمر مع  مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج على مدار الساعة، ومتابعة أحوال العمالة المصرية في دول العمل.  

محمد سعفان وزير القوى العاملة جائحة كورونا الفصل التعسفي دعم الدولة لأصحاب الأعمال استقرار علاقات العمل

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