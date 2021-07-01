الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

القومى للمسرح يحيى الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو بساحة الهناجر

الهناجر
الهناجر

احتفل المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق بالذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، حيث شدت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر غنيم في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021 بساحة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية مجموعة من أروع الأغاني الوطنية المتميزة.

واستهل الحفل بكلمة للمخرج شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون، ثم السلام الجمهوري.

وقدمت المطربة أنغام مصطفي مصر التي في خاطري، يا أقوي من الزمان، وأحمد محسن بلدي أحببتك، أهو دة اللي صار، ثم شاركت الفنانة فاطمة عادل، دولا مين، وبهاء الطمباري، أحلف بسماها وترابها، عاش اللي قال، كما غنت المجموعة أغنية الحدود، وطني الأكبر - وقد لاقي الحفل إقبالا جماهيريا ملفتا وتجاوبا من جمهور الحاضرين.

حضر الحفل، المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان هاني كمال، المخرج، شادي سرور، الصحفي محمد بهجت، الفنانة ياسمين موافي، الشاعر عماد عبدالمحسن، الصحفية منيرة غلوش.

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الثقافة للفنون الشعبية دار الاوبرا فيروس كورونا دار الأوبرا المصرية ثورة 30 يونيو المطربة أنغام المخرج خالد جلال

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