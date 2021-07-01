كرستينا كرم: غنيت لمصر حبًا فيها.. وترنيمة للعذراء سبب دخولي عالم الترانيم (حوار)

قاعدة اجتمع الأقباط عليها، ولاسيما الموهوبون منهم في مجال العبادة المُرتلة، أو المُرنمة، والمعرفين فى الشارع الكنسي باسم المرنمين، ونص تلك القاعدة تلميذ المسيح بطرس، في الفصل الأول من رسالته التي وضعتها الكنيسة كمكون رئيسي من رسائل العهد الجديد، حيث قال:""لِيَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ مَا أَخَذَ مَوْهِبَةً، يَخْدِمُ بِهَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا، كَوُكَلاَءَ صَالِحِينَ عَلَى نِعْمَةِ اللهِ الْمُتَنَوِّعَةِ."

كرستينا كرم، مُرنمة مصرية حتى النُخاع، قررت أن تطبق الأمر الإنجيلي السابق الإشارة إليه، فلم تكتفي بإصدار ترانيم مسيحية يستخدمها الأقباط في حديثهم إلى الله في مخادعهم، بل قررت أيضًا أن تُعبر عن محبتها لوطنها "مصر"، مُروجة لمعالم وطنها الخلابة في فيديو كليب جديد، تُلهب بواسطته نار الشوق إلى مصر في قلب كل من يراه..

حاورت “الدستور” المرنمة كرستينا كرم، التي تستعد حاليًا لإطلاق أول ألبوم فني لها في مجال الترانيم، وأحدث أعمالها الفنية على الصعيد الوطني، والتي أجابت عن العديد من الأسئلة حول بداية مشوارها الفني، ونشأتها، وتفاصيل ألبومها الأحدث، وإلى نص الحوار..

ـ في البداية نود أن نتعرف عن قرب بالمرنمة كرستينا كرم؟

كرستينا كرم، مُرنمة مصرية، من مواليد محافظة البحر الأحمر، اعمل اخصائية سياحية بمكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، و تخرجت من كلية السياحة والفنادق قسم الإرشاد السياحى بجامعة قناة السويس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف لأنني أعشق التاريخ والآثار الفرعونية

ـ كيف دخلت كرستينا إلى عالم الفن الكنسي والترانيم المسيحية؟

اكتشفت والدتى موهبتى فى المنزل فأخذتنى إلى كورال الكنيسة، وبعدها بدأت باكتشاف موهبتي قائدة الكورال الدكتورة مريم نعيم منذ طفولتي بكنيسة السيدة العذراء والقديسة بربارة بالقصير بالبحر الأحمر، ثم بدأت فى الاشتراك فى مهرجان الكرازة منذ الطفولة وفزت عدة مرات بالمستوى الأول.

بدأت تنمية موهبتي في مجالي الكتابة والتلحين منذ الطفولة ونمت موهبتي فى نطاق الكنيسة بعدة ترانيم قمت بتأليفها وتلحينها.

ـ ترى ما هي أشهر أعمالك في مجال الترانيم؟

من أشهر ما كتبت من ترانيم ترنيمة "ست البنات " ، هناك ما كتبته ولحنته من ترانيم مثل "عالم بحالى " و " عمر كنيستنا "، ومن أشهر ما لحنت من ترانيم "بكرة الشمس تنور" ، "كنت معين"، "ارسمنى"، ومن أشهر الترانيم التى رنمتها "لما رجعت كنيستى"، و"ضى ونور"، و"طفلة صغيرة"، و"الدنيا بينا ضاقت"، بجانب "نظير ومعين".

ـ ماذا عن الألبوم المُقبل "حب مجاني"؟

أقوم حاليا بتجهيز البوم حب مجانى ٢٠٢١ وهو البوم يضم عده ترانيم متميزة وفريدة من اجمل واروع الكلمات والألحان تم اختيارها بعناية مع فريق عمل رائع و متميز جدا وأبرزهم الشاعر مينا عاطف، الشاعر مينا كامل، الشاعر نصر عوض، الشاعر والملحن سعد نعيم، الملحن والموزع سامح نبيل، الملحن والموزع كيرو، مهندس الصوت ايهاب فايز، الموزع والمهندس مايكل طلعت، المصور مايكل عاطف، الملحن والمرنم سرمد الياس، صوليست كمانجا اليكتريك ماجد عريان، والمونتير ممدوح حسنى، والمونتير كيرلس رضا، المونتير مينا عماد .

ـ حدثينا عن كتابك الأول؟

بالفعل.. كتبت عدة مقالات عن المشاعر الإنسانية والاجتماعية وصدر لي كتاب فى عام ٢٠١٧.

حيث أن لى جروب مخصص للكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى بالإضافة إلى صفحتى العامة التى اكتب فيها أيضا العديد من المقالات .

ـ موقفًا آثر في "كرستينا" منذ أن بدأتي الترنيم إلى الآن

دخلت مجال الترانيم دون القصد بأن استمر فى الترنيم، فقط كنت أريد أن أصنع ترنيمة واحدة للسيدة العذراء وكانت ست البنات فى ٢٠١٩.

ولكن رد الفعل الجميل على مواقع التواصل الاجتماعى ونجاح أول ترنيمة لي والرسائل المشجعة من المتابعين داخل مصر وخارجها مصر، ساعدني أن أستكمل مسيرة الترانيم حتى الآن.

ـ من هو مثلك الأعلى والصوت الذى تحبينه في مجال الفن ؟

أنا عاشقة للسيدة فيروز.. السيدة التى كان ومازال صوتها يرن فى كل بيت فى العالم ، والتى استطاعت بموهبتها أن تؤثر فى كل من يسمعها وايضا لها العديد من الاغانى والترانيم التى نستمتع فيها بصوتها العذب .

ـ حدثينا عن أحدث أعمالك الفنية وتحديدًا فيديو كليب "حلوة يا بلدي" لترويج السياحة المصرية؟

طرحت اليوم أحدث فيديو كليب لي، عبارة عن عمل وطنى قوى ومميز لتنشيط السياحة من جديد فى مصر فتره ما بعد الكورونا، ويتمثل العمل في فيديو كليب يجمع بين ترنيمة ايزيس لنقل المومياوات الملكية وأغنية حلوة يا بلدى لداليدا.

ـ من أين جاءت فكرة العمل؟

أردت أن أجمع بين موهبتي وبين دراستي للتاريخ والحضارة المصرية وبين عملي فى وزارة السياحة والآثار .

ـ ما الرسالة التى تريدين أن تبعثيها من خلال الفيديو كليب؟

أريد أن أعبر عن كل حبى وامتنانى لوطنى الحبيب مصر، وأن أخدم بموهبتى و كل ما تعلمته من علم فى ترك عمل فنى حقيقى يترك بصمة فى وجدان كل من يسمعه .

اؤمن بدور الفتاة المصرية فى أن تخدم بلدها بكل طاقتها من علم ومعرفة ومواهب .

أشعر بأن لدي مسئولية كبيرة بأن أبرز صورة بلدى أمام العالم، من حضارة وتاريخ ورقى وجمال و مناظر طبيعية خلابة تدعم مجال السياحة الذى اعمل به، وكان تفاعل السائحين الروس والاوكران وقت تصوير الفيديو كليب قوى وجميل، ومؤشر واضح لنجاحه قبل نزوله ، فكانوا يرقصون ويمرحون معى فى جو من السعادة والبهجة .

ـ ما اللغات التي قدمتى بها ذلك العمل الوطنى؟

ثلاث لغات ( الهيروغليفية، الإنجليزية، العربية )

ـ كم استغرق التحضير للعمل؟

بدأت الفكرة في الإلحاح علي منذ شهرين ونصف تقريبا وقمت بالتنفيذ مع فريق العمل الذي تكون من الموزع الموسيقى كيرو، ومهندس الصوت ايهاب فايز، والمهندس ماجد فؤاد، والمصور مايكل عاطف والمصور خريستو والمونتير ماركو برسوم .

العمل يبرز مصر ما بين العراقة والحداثة، فى ترنيمة ايزيس يشعر المستمع والمشاهد بالفخامة والعراقة والتراث الحضارى القيم لهذا البلد، وفى اغنية حلوة يا بلدى يشعر المشاهد بالسعادة والجمال والبهجة فى ملامح هذا البلد .

ـ أين تم تصوير الفيديو كليب؟

التصوير تم بأماكن متعددة تعبر عن جمال مصر والبحر الأحمر والغردقة منها متحف مينى ايجبت بارك التى يضم جميع آثار مصر فى مكان واحد بقياسات مصغرة، وتم التصوير بأماكن أخرى بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر ووسط مجموعة من السياح الروس والاوكران بالغردقة.

كما أنني ظهرت فى إطلالة فرعونية أصيلة بملامح شرقية معبرة، ساعدني في الظهور بها ميكب ميار أحمد، تسريحة شعر موندا وجيه، ومنذ ظهور صورى بالزى الفرعونى بمواقع التواصل الاجتماعى، تناقلت الصحف والأخبار والمواقع عن ذلك العمل، حيث أن جذبت تلك الإطلالة الفرعونية الأصيلة قلوب أبناء مصر ، كانت المفاجأة فى كم التعليقات الإيجابية والمؤثرة ، ومن الألقاب التى لقبوها المعلقين: إيزيس القرن الحادى والعشرين، حفيدة الفراعنة، الملكة تى، الملكة حتشبسوت، الملكة نفرتيتي .

وجمعت الصورة بين عدة صفات تتمتع بها المرأة المصرية الفخامة والجمال والصلابة والقوة والعزة والثقة بالنفس . فكان لذلك أثره على كل من شاهدها ، حتى أنه تم الاستعانة بالصور من قبل مجلات ترويج سياحية، وأشعر بأن ذلك العمل خطوة قوية جدا فى حياتى وأشعر بأن الله يدعمنى ويسند خطاى بقوة .