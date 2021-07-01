هبة الله أحمد تقود ثورة الفانيليا بـ«رسائل من المطبخ»

صدر حديثًا عن دار المثقف «ثورة الفانيليا.. رسائل من المطبخ» للقاصة والكاتبة هبة الله أحمد، ضمن إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، المقامة في مركز مصر للمعارض.



ويتألف الكتاب من 150 صفحة، تشمل 45 نصًا، موزعة على 6 فصول رئيسية، هي: الرسائل لماذا؟، والنوات، والكوارنتينا، وفرويدات، ومتنوع، وجنس أدبي ضار.



وتكتب هبة الله أحمد في هذا الكتاب "ثورة الفانيليا"، رسائل تخترق البداهة وتجعل من الثوابت نسبية وتعيد تعريف الأشياء، وهي جراء ذلك تعبر عن ذات حائرة، إزاء كيفيات التعبير وسؤال الوجود، لكنها متيقنة من مبدأ واحد هو: "الجمال" كما "الحق" واحد، بيد أن الوسائط المؤدية إليهما لا حصر لها تتعدد بتعدد الذوات.



"ثورة الفانيليا" كتابة مُحفزة على القراءة، مثيرة للطاقة الحماسية الكفيلة بالتمتع بلذة الكتابة، وهي ميزة لو تعلمون عظيمة، لأنها كفيلة بالتوالد النصي، الذي تحتاجه أي حركة أدبية ناهضة، وتشتمل على عوامل عدّة تمد الجسور بين النص والمتلقي، فهي نصوص تستحلب اللغة وتأسر المفردات في الدلالات موازنة بين الواقع الخيالي أو السحري وبين توقيع الخيال، ثم هي قائمة عليكَ شاهقة باسقة آمرة في كبرياء حتى وقت الانكسار.



جاء في إهداء الكتاب «إلى الذي لا يملني أبدًا، يفتح لي أبوابًا لحيوات موازية، وينشر حولي عبقا من فرح وشجن وأحلام وبهار، شكرًا لأن كلانا يعيد تعريف الآخر.. المطبخ وأنا».



هبة الله أحمد كاتبة وقاصة، وباحثة ماجستير في الصحة النفسية، ولدت في محافظة الإسكندرية، أصرت مجموعتها الأولى النوالة 2019، وفازت بالمسابقة المركزية فرع القصة 2019، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.



كما فازت في مسابقة نادي القصة عن قصة «صحبة» 2018، وفازت بالمركز الأول في مسابقة قصص على الهواء التي تنظمها مجلة العربي الكويتية عن قصة «النوالة»، وفازت بمسابقة صلاح هلال الأدبية عن قصة متاهة.