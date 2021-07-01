لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة شهر يوليو 2021.. تنشره جريدة الدستور من خلال هذا التقرير، بعد تزايد البحث بمحرك البحث «جوجل» من قبل المواطنيين بمختلف الطبقات لمعرفة فاتورة الكهرباء للمشتركين بشركة جنوب القاهرة عن شهر يوليو.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة شهر يوليو 2021

1- التسجيل على لينك الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء المصري (http:www.moee.gov.egtest_newserv2.aspx)

2 - النقر على على قسم الخدمات.

3 - ضغط الدخول إلى الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

4 - تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

5 - إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

6 - الضغط على زر استعلام.



أحياء فاتورة الكهرباء شركة جنوب القاهرة





1 - حي منطقة عابدين.

2 -حي منطقة غرب القاهرة.

3 -حي منطقة وسط القاهرة.

4 -حي منطقة منشية ناصر.

5 -حي منطقة الموسكى.

6 -حي منطقة التبين.

7 -حي منطقة حلوان.

8 - 15 مايو.

9 -حي منطقة المعادى.

10 - البساتين ودار السلام.

11 - السيدة زينب.

12 - مصر القديمة.

13 - الخليفة والمقطم.

14 - الجيزة العجوزة.

15 -حي منطقة الدقى.

16 -حي منطقة الهرم.

17-حي منطقة بولاق.

18 -حي منطقة العمرانية.

19 -حي منطقة شمال الجيزة.

20 -حي منطقة جنوب الجيزة.

21 -حي منطقة مدينة 6 أكتوبر.

22 -حي منطقة مدينة الشيخ زايد.

23 -حي منطقة مراكز ريف الجيزة.

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة شهر يوليو 2021



يستطيع كافة الأشخاص بجميع الانحاء دفع فاتورة الكهرباء والاطلاع عليها بشكل الكتروني عبر تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة عبر اللينك التالي http:www.eehc.gov.eg