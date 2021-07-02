مدير «الدولية للتجارة الإيطالية»: مصر ستصبح قوة اقتصادية غير عادية.. ورئيسكم يحقق المستحيل

قال باسكوالي شانكليبوري، مدير المؤسسة الدولية للتجارة بمصر، والتي تعمل على زيادة التعاون التجاري والثقافي بين مصر وإيطاليا، إن مصر سوف تُصبح قوة اقتصادية غير عادية بعد 10 سنوات، مُشيدًا بالخُطى السريعة التي تخطوها القاهرة نحو التقدم، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُحقق المستحيل في وقت قصير للغاية.

«شانكليبوري» الذي بدأ مهمته في مصر قبل 14 عامًا، في المؤسسة غير الهادفة للربح، أوضح لـ «الدستور» أن المؤسسة تسعى لتعميم وتعظيم قيمة التبادل الثقافي بين أبناء البحر المتوسط (مصر وإيطاليا)، مضيفًا: نحن متشابهون منذ عصور طويلة، فالثقافة الإيطالية تنسجم مع الثقافة المصرية، ونحنُ في المؤسسة الدولية، عبارة عن مجموعة عمل، وهُناك شخص مختص بالثقافة، وهي الدكتورة شيرين النوساني، رئيس قسم اللغة الإيطالية بجامعة حلوان، ونهتم بمعرفة ثقافة مصر لتعريفها لأولادنا في إيطاليا وننقل الثقافة الإيطالية لأبنائنا في مصر، ونعمل على مشروع طلبة بين المصريين والإيطاليين لتبادل الزيارات بينهما، فأنا أؤمن بأن أساس الحضارة هي أن نعرف دول مختلفة وثقافات مختلفة.

وتابع «شانكليبوري»، أعيش في مصر منذ 14 عامًا، اندمجت مع الشعب المصري، وأنا سعيد لأنني شاهد عيان من الدرجة الأولى، لذا يُمكنني القول بأنني كُنت أجنبيًا، لكن الآن أشعر أنني إيطالي ولكنني مُندمج في مصر، وأنا سعيد بذلك وهذا بفضل أصدقاء كثيرون قريبون مني، وهم بالنسبة ليّ الأسرة الكبيرة.

باسكوالي شانكليبوري مع «الدستور»

و تابع «نُحاول الآن تنظيم بعثة لتأتي إلى مصر من أجل أن ترى القدرات المصرية، فمصر الآن تخطو خطوات سريعة نحو التقدم، ولديكم رئيس رائع، يحمل مصر نحو الصناعة، والبنية التحتية، يُحقق المستحيل في وقت قصير للغاية، يُنشئ مناطق صناعية وأصبحت مصر الآن مفتوحة على العالم، وسوف تُصبح قوة اقتصادية غير عادية بعد 10 سنوات، أنا فخور أن أكون هُنا في مصر، وأتمنى أن تزداد العلاقات (المصرية الإيطالية) أكثر فأكثر»، و يقول المسؤول الإيطالي، في حوار ترجمه أسامة فوزي الباحث في الشأن الإيطالي.

- نظرة جديدة للحياة في مصر

ويرى مدير الدولية للتجارة، أن «العشر سنوات الأخيرة شهدت مصر خلالها تحولًا، حتى في العقلية فأصبحت هُناك نظرة جديدة للحياة خاصة عند الشباب، وهُناك نمو متزايد، حتى المجال المدرسي بدأ ينمو، وهذا شئ أساسي في المعلومات والمعرفة، ولأن الثقافة مهمة للغاية، ففي مؤسستنا غيّرنا فكرنا وأصبح لدينا مجموعة من العمل، كل شخص متخصص في مجاله، حتى ننقل للآخر شئ مهم، فلدينا في مجال الطب، الدكتور أيمن فاخر، وفي الشق القانوني المحامي عمر علاء، وأنطونيو فيسكي متخصص في شئون البيئة، ولدينا متخصصين في الآثار والبيئة والدعم اللوجيستي، والتكنولوجيا الحديثة.. وأشياء كثيرة.

- طفرة في الحركة التجارية بين مصر وإيطاليا

و أوضح أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، كان لها تأثير كبير على حركة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا خلال العامين الأخيرين، غير أن الرجل يعمل جاهدًا من أجل أن تحدث طفرة في الحركة التجارية بين البلدين، في ظل التحسن الذي يشهده المُناخ الاقتصادي في البلاد، وبذل الإدارة المصرية للجهود لتوفير الأجواء الجاذبة للاستثمار، و معها يحلم «باسكوالي» بأن يجلب الكثير من الشركات الإيطالية للاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.